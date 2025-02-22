Україна та США наблизилися до підписання угоди про копалини, щоб знизити градус, - NYT

Очікується, що угода буде підписала найближчим часом, оскільки сторони завершують узгодження деталей.

У п’ятницю адміністрація Дональда Трампа зробила значний крок уперед у домовленостях з Українною щодо угоди про корисні копалини, пише The New York Times.

Ця ініціатива з’явилася після тижня дипломатичного тиску, коли Трамп, спочатку отримавши відмову, активізував свої заяви, критикуючи Україну та натякаючи на можливість підтримки Росії у спробі покласти край війні.

Під час зустрічі в Білому домі Трамп хвалився, що угода може принести Сполученим Штатам до 500 мільярдів доларів.

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"Тож ми підписуємо угоду, сподіваюся, в найближчий досить короткий період часу", – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Київ працює над проєктом угоди між двома урядами, яка, як здається, має на меті зменшити напруженість у відносинах із Трампом.

"Ця угода може додати цінності нашим відносинам - найважливіше - правильно визначити деталі, щоб переконатися, що вона справді працює", - зазначив Зеленський у публікації в соцмережах у п’ятницю.

Попри ці кроки, стратегія Трампа щодо України залишається відкрито транзакційною, зосередженою на економічній вигоді США, що може мати серйозні наслідки для європейської безпеки та трансатлантичного альянсу.

Останніми тижнями Трамп і його союзники проводили кампанію тиску на Зеленського, натякаючи, що США можуть відмовитися від підтримки України та навіть схилитися до позиції Росії.

Виступаючи в п’ятницю на радіо Fox News із ведучим Брайаном Кілмідом, Трамп заявив, що втомився від звинувачень на адресу Росії у війні та звинуватив Зеленського та його попередника, Джо Байдена, у створенні проблем.

"Щоразу, коли я кажу: "О, це не Росія винна", мене завжди критикують фейкові новини", - сказав Трамп. "Але я вам кажу, Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі".

Трамп також наголосив, що очікує від України поступок у вигляді доступу до корисних копалин в обмін на будь-яку підтримку США.

"Хто знає, скільки варті корисні копалини, але це принаймні щось", - заявив він.

В Овальному кабінеті Трамп продовжив критикувати Байдена за те, що той не висував жорсткіших вимог до України.

"Байден просто дав їм гроші - не було позики, не було забезпечення, нічого не було", - сказав Трамп. "Тож ми або підпишемо угоду, або з ними виникне багато проблем. Тому ми збираємося підписати угоду, щоб отримати безпеку, тому що ми повинні це зробити".

Які настрої на Банковій?

З початку конфлікту Київ і Москва проводили прямі переговори, проте з квітня 2022 року вони обмежувалися лише питаннями обміну військовополоненими та повернення українських дітей із Росії.

Спочатку Україна сама запропонувала ідею співпраці у сфері природних ресурсів, проте Зеленський відмовився, коли стало зрозуміло, що США наполягають на отриманні 50% доходів від українських мінеральних та енергетичних ресурсів. Він також висловив стурбованість тим, що угода не передбачає гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Однак, за словами джерела в українському уряді, цього тижня оновлений проєкт угоди усунув ці проблеми, і тепер деякі радники Зеленського рекомендують йому погодитися на підписання.

Водночас Кіт Келлог, генерал-лейтенант у відставці та спецпредставник Трампа з українського врегулювання, висловив підтримку Зеленському.

"Бойовий та сміливий лідер нації у стані війни та його талановита команда національної безпеки", - написав Келлог у X після "широких та позитивних дискусій" у Києві.

Зеленський у п’ятницю підтвердив, що триває робота над "угодою, яка може зміцнити наші відносини", однак додав, що ще необхідно "опрацювати деталі, щоб забезпечити її ефективність":

"Я з нетерпінням чекаю результату - справедливого результату".

Тиск і критика

Минулого тижня переговори опинилися під загрозою зриву після того, як Зеленський відмовився підписати варіант угоди, запропонований міністром фінансів США Скоттом Бессентом під час візиту до Києва.

Трамп у відповідь жорстко розкритикував Зеленського, звинувативши його у розпалюванні конфлікту.

Зі свого боку, Зеленський відповів, що Трамп перебуває в "павутині дезінформації".

У четвер радник з питань національної безпеки США Майк Волц заявив Fox & Friends, що українському керівництву потрібно "зм’якшити тон, уважно поглянути і підписати цю угоду".

Держсекретар Марко Рубіо також висловився в X, заявивши, що Зеленський спочатку погодився на угоду під час зустрічі з віце-президентом Джей Ді Венсом, але згодом відмовився.

"Ми пояснили їм: дивіться, ми хочемо бути з вами спільним підприємством не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашій країні, а тому, що ми вважаємо, що це насправді гарантія безпеки", - сказав Рубіо.

"І він сказав: "Звичайно, ми хочемо укласти цю угоду". Це має сенс у всьому світі. Єдине, мені потрібно провести це через свій законодавчий процес. Вони мають це схвалити".

"Я прочитав, що через два дні Зеленський там каже: "Я відхилив угоду. Я сказав їм ні в якому разі, що ми цього не робимо", - продовжив Рубіо. "Ну, це не те, що сталося на тій зустрічі. Тож ти починаєш засмучуватися".

Попри дипломатичний тиск, Зеленський продовжує залучати підтримку європейських партнерів.

У четвер і п’ятницю він провів переговори з лідерами Франції, Великої Британії, Норвегії, Данії, Фінляндії та Канади, а також із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон, де обговорять можливості подальшої підтримки України та її потреби перед адміністрацією Трампа.

Угода про корисні копалини

Зеленський відхилив початковий варіант угоди про видобуток корисних копалин через те, що вона не передбачала жодних гарантій безпеки для України.

Учора Зеленський заявив, що команди США та України працюють над угодою, і Трамп заявив, що очікує підписання угоди найближчим часом.

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