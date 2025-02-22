Браун став першим із 2007 року керівником Об’єднаного комітету, який не відпрацював повний термін.

Дональд Трамп звільнив голову Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна, порушивши усталені десятилітні традиції, пише Bloomberg.

У п’ятницю ввечері Трамп оголосив у Truth Social, що Брауна буде замінено на генерал-лейтенанта ВПС у відставці Дена Кейна. При цьому чотирирічний термін Брауна мав закінчитися лише у 2027 році.

"Не дивлячись на те, що генерал Кейн мав високу кваліфікацію та повагу до складу Об’єднаного комітету начальників штабів під час попередньої адміністрації, сонний Джо Байден пропустив його підвищення по службі. Але вже ні!", - заявив Трамп.

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Того ж дня міністр оборони Піт Гегсет повідомив про наміри замінити адмірала Лізу Франкетті, першу жінку на посаді начальника військово-морських операцій, на генерала Джеймса Слайфа, віце-начальника штабу ВПС, а також головних юристів армії, флоту та ВПС.

Зазвичай голови Об’єднаного комітету та інші високопосадовці залишаються на своїх посадах незалежно від зміни адміністрацій, щоб зберегти аполітичний статус армії. Браун став першим із 2007 року керівником Об’єднаного комітету, який не відпрацював повний термін.

Втім, Трамп не вперше конфліктує з військовим керівництвом, включаючи тих, кого він сам призначав. Він розійшовся з першим міністром оборони Джеймсом Меттісом, який подав у відставку через рішення Трампа вивести війська з Сирії, а згодом звільнив його наступника Марка Еспера, який виступив проти розгортання військ під час протестів у США.

Трамп також конфліктував із колишнім головою Об’єднаного комітету Марком Міллі, який залишився на посаді за Байдена і відкрито критикував експрезидента. Після повернення Трампа до влади портрети Еспера та Міллі були прибрані з коридорів Пентагону.

Водночас Трамп уже багато років вихваляє Кейна. У середу він згадав його під час виступу на конференції Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії в Маямі.

"Генерал Разін Кейн - він справжній генерал, а не телевізійний генерал", - сказав Трамп. "У нас найкраща армія у світі, але у нас немає найкращого, найвищого, найвищого керівництва, тому ситуація в Афганістані була такою жахливою і такою незручною, і багато інших речей".

Гегсет активно підтримує Трампа та його політику. Він сприяв розгортанню військових сил для боротьби з нелегальною міграцією та виступав за усунення ініціатив із різноманітності, справедливості та інклюзивності в армії. Рішення про звільнення Брауна стало для нього несподіванкою.

Чистки у Пентагоні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони США Піт Гегсет розглядає можливість відправити у відставку або зняти зі своїх посад генералів і деяких старших офіцерів, які виступили із заявами всупереч політиці президента Дональда Трампа.

Гегсет може почати звільняти або відстороняти генералів і старших офіцерів, які не згодні з політикою глави Білого дому, вже цього тижня. Також під скорочення можуть потрапити високопоставлені військові, які працювали з екс-міністром оборони США Ллойдом Остіном над просуванням у Пентагоні програм розмаїття, рівності та інклюзивності.

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