Президент України Володимир Зеленський наполягає, що він "хоче миру" у відповідь на припущення американського лідера Дональда Трампа про те, що він "хоче продовжувати битися".
"Ось чому я відвідав президента Трампа", - сказав український лідер, пише The Telegraph.
За його словами, він хоче зберігати партнерські відносини зі США і готовий підписати угоду щодо природних ресурсів, проте переконаний, що вона має стати першим кроком до гарантій безпеки для України.
"Без таких гарантій неможливий справедливий і міцний світ, якого хочуть українці. Інакше вони боятимуться, що завтра Путін повернеться, адже президент РФ уже неодноразово порушував домовленості", - зазначив український лідер.
Зеленський також припустив, що Європі потрібні гарантії безпеки США для підтримки західних миротворчих військ у країні після закінчення війни.
"Нам потрібні гарантії безпеки. Найшвидший шлях - це НАТО. Якщо не НАТО - добре, ніхто не тисне, давайте тоді будувати НАТО в Україні. Європа готова. Погляньте на Європу: вона сильна, вона стає сильнішою. Але вона хоче мати такого союзника, як США", - додав Зеленський.
Він запевнив, що кожен снаряд і кожна одиниця техніки, які перетинають український кордон, фіксуються і документуються, а пряма фінансова допомога надходить безпосередньо до бюджету.
Угода про корисні копалини
Підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин було скасовано після перепалки Зеленського з Трампом і Венсом. Зазначалося, що угода про видобуток корисних копалин уже була готова до підписання.
Агентство Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому повідомило, що Трамп поки що не зацікавлений у поновленні угоди з Україною про корисні копалини.