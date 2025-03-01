Він припустив, що Європі потрібні гарантії безпеки США для підтримки західних миротворчих військ у країні після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що він "хоче миру" у відповідь на припущення американського лідера Дональда Трампа про те, що він "хоче продовжувати битися".

"Ось чому я відвідав президента Трампа", - сказав український лідер, пише The Telegraph.

За його словами, він хоче зберігати партнерські відносини зі США і готовий підписати угоду щодо природних ресурсів, проте переконаний, що вона має стати першим кроком до гарантій безпеки для України.

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"Без таких гарантій неможливий справедливий і міцний світ, якого хочуть українці. Інакше вони боятимуться, що завтра Путін повернеться, адже президент РФ уже неодноразово порушував домовленості", - зазначив український лідер.

Зеленський також припустив, що Європі потрібні гарантії безпеки США для підтримки західних миротворчих військ у країні після закінчення війни.

"Нам потрібні гарантії безпеки. Найшвидший шлях - це НАТО. Якщо не НАТО - добре, ніхто не тисне, давайте тоді будувати НАТО в Україні. Європа готова. Погляньте на Європу: вона сильна, вона стає сильнішою. Але вона хоче мати такого союзника, як США", - додав Зеленський.

Він запевнив, що кожен снаряд і кожна одиниця техніки, які перетинають український кордон, фіксуються і документуються, а пряма фінансова допомога надходить безпосередньо до бюджету.

Угода про корисні копалини

Підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин було скасовано після перепалки Зеленського з Трампом і Венсом. Зазначалося, що угода про видобуток корисних копалин уже була готова до підписання.

Агентство Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому повідомило, що Трамп поки що не зацікавлений у поновленні угоди з Україною про корисні копалини.

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