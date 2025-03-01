За його словами, він розмовляв як президент людей, які борються вже 3 роки.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що він вдячний президенту США Дональду Трампу і народу США за надану допомогу. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, зазначивши, що українці більше за всіх хочуть закінчити бойові дії.

"Ніхто не хоче закінчити війну більше, ніж ми. Я просто кажу, що нам зі США просто потрібно бути на одному боці, щоб зупинити Путіна", - пояснив Зеленський.

За його словами, він розмовляв як президент людей, які борються вже 3 роки.

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"Ми відкриті, щоб зупинити війну. Але я не можу змінити ставлення українців до росіян. Вони вбивають нас. Вони наші вороги. Ми повинні усвідомлювати реальність. Ми не відмовляємося від врегулювання, ми повинні всі разом сісти за стіл, але з сильною позицією, разом із нашими партнерами - Європою та гарантіями безпеки", - додав президент.

Ведучий Брет Баєр запитав, чи вважає Зеленський, що публічна сварка зараз - добре для України?

"Я вважаю, що це погано для обох сторін", - відповів український президент.

Допомога Україні від США

Адміністрація Сполучених Штатів розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні після невдалих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише The Washington Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

Зазначається, це рішення в разі, якщо буде ухвалене, воно "стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправки в Україну".

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