Сійярто заявив, що країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них".

Угорщина візьме участь в інавгураційній зустрічі ініціативи "Друзі миру" у Нью-Йорку, яку очолюють Китай і Бразилія. Про це у соцмережі Х повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач, який процитував міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

За його словами, ключовим меседжем групи є нагальна потреба розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні.

"Є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи", – заявив Сійярто.

Відео дня

Він додав, що країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них", та що країни Заходу, мовляв, лише підживлюють війну і ухвалюють рішення, що погіршують ситуацію.

"Будапешт підтримує ці дипломатичні зусилля, узгоджені з китайсько-бразильським мирним планом, який наголошує на дипломатії як єдиному рішенні, запобігаючи ядерній ескалації та уникаючи поділу світу на Східний і Західний блоки", - заявили в угорському уряді.

Китай планує створити платформу "Друзі Миру" - що відомо

Китай разом з країнами Глобального Півдня, включно з Бразилією, планує створити платформу "Друзі Миру", яка буде направлена на "політичне врегулювання війни в Україні". За словами глави МЗС Китаю, ця платформа є відкритою та не прагне ні з ким конкурувати. Стверджується, що там загалом вже 15 країн-учасниць, зокрема Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

Вас також можуть зацікавити новини: