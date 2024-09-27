У Китаї наголосили, що така платформа буде відкритою.

Китай разом з країнами Глобального Півдня планує створити платформу "Друзі Миру", яка буде направлена на "політичне врегулювання війни в Україні". Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ Китаю.

Зокрема міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом у кулуарах ООН.

Ван Ї розповів під час зустрічі, що Китай, Пакистан та інші країни Глобального Півдня мають намір створити платформу "Друзі Миру", яка буде спрямована на "кризу" в Україні. За словами глави МЗС Китаю, ця платформа є відкритою та не прагне ні з ким конкурувати.

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""Друзі Миру" мають на меті об’єктивний і раціональний голос і відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання", - йдеться у повідомленні.

Водночас спецпредставник Бразилії розповів про "мирний план" Китаю та його країни щодо України та додав, що він має велике значення.

"Обидві сторони можуть продовжувати працювати разом, щоб відігравати роль "друзів миру", досягати загального консенсусу та сприяти охолодженню ситуації", - підкреслив Аморім.

Китай і війна в Україні - останні новини

Раніше Ван Ї наголошував, що Китай не відмовиться від власних зусиль щодо досягнення миру в Україні. За його словами, КНР завжди дотримувалась об'єктивної та справедливої позиції щодо питання "української кризи", а звинувачення в бік Пекіна в підтримці російського вторгнення в Україну не мають причин.

Також на засіданні Ради Безпеки ООН глава МЗС Китаю заявив, що Україна та Росія мають негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Він підкреслив, що у першу чергу потрібно зупинити бойові дії, аби не допустити розширення зони конфлікту.

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