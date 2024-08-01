Він може поновити її, коли це буде потрібно, пишуть журналісти.

Угорщина заявила країнам-членам Європейського Союзу, що вже припинила свою "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Як пише El Pais, посилаючись на дипломатичні джерела, відповідну ноту надіслав державам ЄС угорський міністр у європейських справах Янош Бока. "У столицях сумніваються, що це правда, і вважають, що Орбан, великий провокатор, може "реанімувати" цей маневр, коли йому це буде вигідно", - пишуть журналісти.

Зазначається, що поїздка прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви, коли Угорщина головує у Раді ЄС, розлютила більшість столиць та призвела до бойкотування зустріч високого рівня, організованих угорським головуванням.

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Крім того, Євросоюз занепокоєний рішенням Будапешту дозволити росіянам та Білорусам в'їжджати до країни без перевірок. "Це ще одна ознака зближення з Москвою", - зазначає високопоставлене джерело в ЄС.

Угорщина на ЄС

Як відомо, позиція Угорщини з приводу війни, блокування допомоги Україні та ставлення Віктора Орбана до РФ не вперше викликають невдоволення у Європейському Союзі.

Нещодавно він розкритикував Польщу, звинувативши керівництво країни в лицемірстві, а також допустив причетність США до підриву газопроводу "Північний потік".

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