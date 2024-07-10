Прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з президентом Туреччини на полях саміту Альянсу у Вашингтоні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Про це повідомив MTI керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші.

За словами речника, під час переговорів у вівторок сторони обговорили російсько-українську війну, і Орбан попросив Ердогана підтримати "угорську миротворчу місію", оскільки, за словами Ердогана, "Туреччина досі була єдиним успішним посередником у конфлікті".

"Президент Ердоган є важливим партнером у нашій миротворчій місії! Туреччина - єдина країна, яка успішно виступила посередником між ворогуючими сторонами в російсько-українській війні", - написав сам Орбан у соцмережі Х. Відео дня

Дипломатична активність Орбана

Чиновники ЄС роздратовані дипломатичною місією Орбана. Про це напередодні написало видання Politico.

Зазначається, що існують механізми позбавлення Угорщини головуючого крісла в Євросоюзі, яке вона отримала 1 липня на півроку.

Як відомо, 2 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілись в Києві. Згодом Орбан прилетів до Москви, аби зустрітися з російським правителем Путіним, після чого відправився до Китаю, де наполягав на припиненні вогню в Україні під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Після відвідин Пекіна Орбан вирушив з візитом до США.

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