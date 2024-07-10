Люксембург, як співлідер ІТ-коаліції спроможностей, підтримуватиме Україну щодо навчання у кіберсфері.

У Вашингтоні укладено Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною і Великим Герцогством Люксембург. Як йдеться у повідомленні на сайті президента України, угоду підписали Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

Зокрема, цього року Люксембург виділив 80 млн євро на оборонну допомогу Україні й надаватиме підтримку з такою ж динамікою впродовж усього десятирічного терміну дії угоди.

"Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення ця країна надала військову підтримку нашій державі на понад 250 млн євро", - йдеться у повідомленні.

При цьому, Люксембург, як співлідер ІТ-коаліції спроможностей, підтримуватиме Україну щодо навчання у кіберсфері - надасть у розпорядження нашої держави можливості своїх провідних навчальних закладів.

Також, в угоді ідеться про розширену співпрацю у сфері оборонної промисловості. Люксембург допомагатиме в залученні джерел фінансування та підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС.

Крім того, окремі блоки документа стосуються гуманітарної допомоги та підтримки українських внутрішньо переміщених осіб. Люксембург сприятиме звільненню й поверненню всіх українців, передусім дітей.

До того ж, угода містить блоки щодо підтримки української культури та мистецтва, довгострокової допомоги у впровадженні реформ, відновленні України, поглибленні економічного співробітництва, підтримки Української формули миру, притягнення РФ до відповідальності, реалізації компенсаційного механізму та посилення санкцій проти держави-агресорки.

Водночас, в документі Люксембург чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Безпекові угоди України - деталі

Загалом Україна уклала вже 22 двосторонні безпекові угоди на виконання Спільної декларації G7, яку ухвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею та Люксембургом.

Велика Британія стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною ще у січні цього року. На днях Україна та Польща підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

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