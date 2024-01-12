Вона стосується атак РФ.

Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Англійською мовою угода називається "Agreement on Security Cooperation".

Сполучене Королівство стало першою країною світу, яка підписала угоду про безпекову співпрацю з Україною. Угода формалізує військову і невійськову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України. Ця підтримка буде довгостроковою.

Відео дня

Угода передбачає, що в разі російської атаки у майбутньому, Британія надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

"Сьогодні день, коли історія Європи змінилась. Україна та Сполучене Королівство уклали нову і безпрецедентну безпекову угоду. Це не просто декларація. Це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці, та зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили Великої Британії", - наголосив Зеленський.

"Якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 1991 року з Британією та іншими країнами - то просто не було б російської агресії", - переконаний президент.

Термін дії цієї угоди з Британією - 10 років. Цей термін може бути подовжений за аналогією з іншими схожими угодами про безпеку, укладені глобальними лідерами.

"Я особливо ціную те, що Сполучене Королівство підтримує вступ України в НАТО та визнає, що безпека України - це частина усієї євроатлантичної безпеки. Саме тому, надані гарантії діятимуть на час до нашого вступу в НАТО", - наголосив Зеленський.

Президент додав, якщо Україна набуде членства в Альянсі раніше, ніж десятирічний термін дії угоди, то "створена нами архітектура безпеки буде фактично інкорпорована у систему безпеки усього Альянсу".

Як уточнив Зеленський, Україна домовилась з Британією про безпеку в усіх сферах: на землі, у повітрі, на морі і в кіберпросторі, про широку політичну взаємодію і детально про зброю. "Абсолютно чітко щодо нашого державного кордону. Принципово щодо санкцій. Справедливо щодо компенсації Росією збитків, які завдані її агресією. Надійно щодо відбудови після бойових дій", - сказав президент України.

За його словами, за потреби, Україна та Британія зможуть докладати додаткові секторальні домовленості.

Зеленський зазначив, що спільне завдання України та Британії - спочатку зупинити російську агресію та зміцнити Україну, а потім разом гарантувати, щоб повторення нападу на Україну ніколи не було. Глава держави відзначив, що Україна та Британія досягли найвищого й найбільш змістовного рівня відносин між державами за увесь час.

"Британське лідерство випереджає багатьох інших та допомагає саме так, як це потрібно. І тепер ми разом створили глобально важливий приклад безпекової співпраці", - додав Зеленський.

Він сказав, що угода з Британією - це основа для подібної роботи з іншими партнерами України. Також Зеленський розповів, чого саме конкретно було досягнуто сьогодні.

"Ми домовились про щорічну підтримку України. Зокрема, про фінансову підтримку - 2,5 млрд фунтів на цей рік. Надання допомоги буде продовжуватись протягом наступних років. І ця угода - на 10 років", - сказав президент України.

За його словами, вдалося домовитися про всебічну співпрацю заради досягнутого потенціалу українських Сил оборони та безпеки, українського оборонного комплексу, державних інституцій та суспільних систем.

"Завдяки цьому ми вийдемо на такий безпековий рівень, який вже самим фактом свого існування буде слугувати для стримування агресії Росії", - відзначив він.

Ріші Сунак приїхав з візитом до Україні - Росія погрожує

Сьогодні очільник британського уряду здійснив неанонсований візит до Київа. Про його намір приїхати в Україну західні ЗМІ почали писати за кілька годин до того, як Сунак оголосив, що приїхав. Як стверджувала його канцелярія, уряд Британії має намір підписати з Україною першу спільну безпекову угоду. Також в рамках візиту Сунака анонсований військовий пакет Україні на рівні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів і поставка найбільшої партії БПЛА.

Вагомість візиту Сунака та підписання угоди неофіційно визнала Росія. Її колишній президент, наразі заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, натякав, якщо Британія підпише угоду, її делегацію може застати обстріл балістичними снарядами у центрі Києва. В цьому контексті він провів паралель з обстрілом Бєлгорода та акцентував, що британці "одвічні вороги" Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: