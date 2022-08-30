Меморандум буде укладено на три роки з автоматичним продовженням ще на три.

Україна і Польща домовилися про створення трубопроводу для транспортування рослинної олії.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Країни будуть спільно працювати над проектом транскордонного трубопроводу, яким українські рослинні олії будуть доставлятися в порт Гданська.

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Польська сторона погодилася підписати меморандум з українською про розробку проекту. Він буде укладений на три роки з автоматичним продовженням ще на три.

Обидві країни сформують робочу групу, яка представить можливі варіанти проекту.

"Реалізація Меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки країн, що розвиваються, яким загрожує голод. Отже, це має знизити міграційний тиск на Європу", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, зараз Україна експортує соняшникову олію через зерновий коридор.

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