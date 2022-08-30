Було вивезено більш ніж 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу.

В рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування, за 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден, які вивезли більш ніж 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України в Facebook.

Зазначається, що 29 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшло 3 судна, якими було відправлено 40 тис. тонн пшениці та кукурудзи до портів Єгипту, Румунії та Туреччини.

Відео дня:

До кінця доби очікувався захід до портів Великої Одеси 3 балкерів під завантаження пшениці, соняшника, та кукурудзи.

"За ці вихідні порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 290 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії які попрямують до портів Лівії, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Єгипту та Туреччини. В той же час 9 суден з 271 тис. тонн пшениці, олії, ячменю, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Іспанії, Нідерландів , Єгипту, Туреччини, Франції та Китаю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі одинакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством.

26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що "зерновим коридором" морем Україна експортувала вже перший від початку війни мільйон тонн агропродукції.