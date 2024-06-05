Україна та наслідки російської загрози стали головною темою для центристів, які намагаються протистояти популістським викликам конкурентів.

Україна стала лінією розмежування на виборах до Європейського парламенту, яку центристи сподіваються використати. Агітація в Європі легко дається популістам на відміну від центристів, пише The Guardian.

Зазначається, що сучасний європейський електорат настільки розлючений багатьма речами – зеленим курсом, мігрантами, електромобілями, культурним розмаїттям, відкритими ринками, політикою як такою – що центристам важко знайти точку опори. Однак напередодні виборів, що відбудуться 6-9 червня, Україна та наслідки російської загрози стали головною темою для центристів, які намагаються протистояти популістським викликам зліва і справа.

"Це може здатися штучним об'єднуючим фактором: 512 членів Європарламенту старого скликання проголосували за останній пакет допомоги Україні і лише 45 – проти, а 63 – утрималися. Але зв'язок між інтересами Москви та крайніх правих, зокрема партій, що входять до групи Європарламенту "Ідентичність і демократія" (ID), проглядається", – йдеться у статті.

Відео дня

Так, у Німеччині "Альтернатива для Німеччини" яку нещодавно виключили з групи ID, наполягає на тому, що санкції проти Росії завдають шкоди лише Німеччині. Ліворуч, нова націоналістична партія також виступає проти надання зброї Україні. Водночас центристи відчувають можливість у тому, що симпатії до Києва залишаються сильними, і це питання здатне розколоти ультраправих.

А французький президент Емманюель Макрон зробив Україну точкою згуртування для перемоги над популізмом, надавши їй центральну тему своєї передвиборчої кампанії.

За словами журналістів, Макрон – далеко не єдиний європейський лідер, який робить ставку на Україну, щоб допомогти активізувати свою підтримку. По всій Європі, у різний спосіб і різною мірою, Україна стала розділовою лінією на цих виборах, в надії, що вона виявиться ахіллесовою п'ятою популістів.

У Латвії, наприклад, партія "Нові консерватори" назвала Ляну Лангу, латвійську письменницю і поетесу, яка протягом останніх двох років очолювала рух за дерусифікацію, своїм головним кандидатом. У Польщі непроста коаліція Дональда Туска розкритикувала опозиційну партію "Право і справедливість", заявивши, що в ній немає місця антиукраїнським настроям.

"Антиглобалісти, які наполягають на тому, що Європа не є нацією, а отже, не може відігравати геополітичну роль, піддаються нападкам з боку макронітів, таких як Бенджамін Хаддад, який стверджує, що європейська та національна безпека в сучасному світі є неподільними. Ця стратегія пов'язана з високим ризиком, і опитування показують, що вона не спрацює. Як центр може працювати з виборцями в Молдові, Грузії та Україні, які асоціюють Європу не з глобалізмом, а зі свободою, процвітанням та успіхом", – підкреслюють автори.

Вибори до Європарламенту

Раніше УНІАН писав, що вибори до Європарламенту можуть нести загрозу зниження допомоги Україні. Правим популістам прогнозують успіх на майбутніх виборах до ЄП, однак вони можуть йти на компроміс задля вирішення власних питань.

Вас також можуть зацікавити новини: