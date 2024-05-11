Правим популістам прогнозують успіх на майбутніх виборах до ЄП, однак вони можуть йти на компроміс задля вирішення власних питань.

До виборів у Європарламенті, які відбудуться 6-9 червня, залишився місяць. За їхніми результатами буде сформовано ландшафт політичних сил, які наступні п'ять років впливатимуть не лише на внутрішню, а й на зовнішню політику ЄС, зокрема щодо підтримки України, пише Deutsche Welle.

Зазначається, що Європарламент не має права законодавчої ініціативи, бо це пріоритет національних парламентів. Проте він відіграє важливу роль у процесі ухвалення законодавчих резолюцій, впливає на формування політичного порядку денного Ради ЄС, затверджує склад Єврокомісії та голосує за кандидатури вищого керівництва ЄС.

За словами журналістів, у Європарламенті нинішнього скликання важливі для Києва резолюції щодо військової, фінансової та політичної підтримки України завжди набирали необхідну більшість. Оскільки антиукраїнські та часто відверто прокремлівські голоси, особливо серед членів представників ультраправої фракції "Ідентичність та демократія" та окремих незалежних депутатів, істотного впливу не мали.

Відео дня

Загроза впливу правих популістів

Однак незабаром ця ситуація може змінитися. За оцінками Європейської ради з міжнародних відносин, після червневих виборів до Європарламенту відбудеться "суттєве зміщення вправо в багатьох країнах, правопопулістські та праворадикальні партії отримають голоси по всьому ЄС, а лівоцентристські та "зелені" партії їх втратять".

Експерти прогнозують, що дві основні фракції в Європарламенті – Європейської народної партії (ЄНП) та Прогресивного альянсу соціалістів та демократів – після виборів, ймовірно, втратить значну кількість місць. Однак ЄНП все ж таки збереже за собою позицію найбільшої фракції і в новому складі, а отже, збереже "і більшість повноважень щодо визначення порядку денного, включаючи вибір наступного голови комісії".

Але головним переможцем майбутніх виборів, ймовірно, стане праворадикальна фракція "Ідентичність та демократія". Не виключається, що вона буде третьою за величиною фракцією у новому парламенті. Так, вплив ультраправих і правих популістів ЄП може помітно зрости. Принаймні, експерти Європейського центру політики прогнозують, що "націоналістичним, праворадикальним законодавцям" у новому складі дістанеться чверть місць.

Вплив на підтримку України

Наскільки серйозною є загроза того, що результати виборів до Європарламенту призведуть до ослаблення підтримки України? "Ця загроза висока", – визнає директор римського Інституту міжнародних відносин Наталі Точчі. Вона пояснила, що праві партії більш схильні звертати увагу на внутрішню політику, "плекати, відкрито чи приховано, прокремлівські симпатії та менше захоплюватися боротьбою України за свободу та демократію".

Крім того, ці політики не надто прагнуть шукати компроміси всередині самого ЄС, що перешкоджає його здатності приймати рішення з таких ключових питань, як санкції, оборона чи розширення, які є вирішальними для боротьби України за виживання і свободу. "Саме тому можливі високі результати цих партій на червневих виборах становлять серйозні ризики", – наголосила Точчі.

Припускати, що антиукраїнська позиція праворадикальних партій автоматично перетвориться на їхню політику на час легіслатурного періоду наступного Європарлампента, було б помилкою. Такої думки дотримується науковий співробітник словацького аналітичного центру GLOBSEC Роджер Хілтон. "Навіть якщо праві популісти продемонструють високі результати під час червневих виборів, повний провал підтримки України малоймовірний", – підкреслив експерт у розмові з DW.

Хілтон пояснює це тим, що успіх діяльності представників цих партій залежатиме від того, наскільки ефективно їм вдасться просувати питання свого політичного порядку денного. А вони значною мірою орієнтовані на внутрішні проблеми, наприклад жорсткий контроль міграції . Для того щоб отримати необхідні голоси, вони будуть змушені співпрацювати з ширшим колом членів Європарламенту з інших партій.

Точчі додає, що сформувати сильне антиукраїнське лобі в ЄП представникам праворадикальних партій може завадити і той факт, що "багато цих партій часто не згодні одна з одною з питань, пов'язаних з Україною. У них також дуже різні погляди практично на все: трансатлантичні відносини, міграція, економічна безпека та інше".

Підтримка України з боку ЄС

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна наблизилась впритул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Раніше УНІАН писав, що вступ України обійдеться Євросоюзу у кругленьку суму. Також Україна створить конкуренцію на європейському ринку для інших країн. Євросоюз витрачає велику частину бюджету на регіональний розвиток і сільське господарство. Бідніші держави-члени блоку отримують з Брюсселя більше грошей.

Вас також можуть зацікавити новини: