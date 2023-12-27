Він також завив, що необхідний розворот у політиці Німеччини щодо Росії

Україні доцільно "тимчасово" віддати деякі зі своїх територій для досягення перемир’я у війні. Як повідомляє Spiegel, про це заявив прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер.

"Можливо, у разі припинення вогню Україні спочатку доведеться визнати, що певні території є тимчасово недоступними для України", - заявив він.

"Жоден квадратний метр української території не став російським… Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", – додав кречмер.

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Він знову висловив думку, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і що союзники мають спробувати "вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".

Крім того, він заявив, що необхідний розворот у політиці Німеччини щодо Росії.

"Росія — наш сусід. Небезпечний, непередбачуваний сусід. Ідея послабити Росію у військовому, політичному та економічному відношенні, щоб вона більше не могла становити для нас загрозу, — це ставлення, яке сягає 19 століття. Це закладає основу для подальших конфліктів", - сказав він.

Кречмер віддавна відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями

Зокрема, він наполягав на необхідності заморозити війну в Україні. Він підтримував експорт газу Німеччиною з Росії і закликав скасувати санкції Євросоюзу проти агресора. Прем'єр-міністр Саксонії також "не розраховує на військову перемогу" України.

Можливість мирних переговорів з Росією - останні новини

Раніше газета The New York Times, посилаючись на колишніх і нинішніх високопосадовців Росії, США та міжнародних чиновників, повідомила, що Путін висловлює зацікавленість у припиненні вогню.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з РФ поки не буде. За його словами, переговори в інтересах України можуть мати місце лише на базі Формули миру.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв спростував заяви німецьких ЗМІ про те, що Берлін може тиснути на Київ за закритими дверима, щоб досягти мирної угоди з Росією.

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