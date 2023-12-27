Україні доцільно "тимчасово" віддати деякі зі своїх територій для досягення перемир’я у війні. Як повідомляє Spiegel, про це заявив прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер.
"Можливо, у разі припинення вогню Україні спочатку доведеться визнати, що певні території є тимчасово недоступними для України", - заявив він.
"Жоден квадратний метр української території не став російським… Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", – додав кречмер.
Він знову висловив думку, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і що союзники мають спробувати "вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".
Крім того, він заявив, що необхідний розворот у політиці Німеччини щодо Росії.
"Росія — наш сусід. Небезпечний, непередбачуваний сусід. Ідея послабити Росію у військовому, політичному та економічному відношенні, щоб вона більше не могла становити для нас загрозу, — це ставлення, яке сягає 19 століття. Це закладає основу для подальших конфліктів", - сказав він.
Кречмер віддавна відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями
Зокрема, він наполягав на необхідності заморозити війну в Україні. Він підтримував експорт газу Німеччиною з Росії і закликав скасувати санкції Євросоюзу проти агресора. Прем'єр-міністр Саксонії також "не розраховує на військову перемогу" України.
Можливість мирних переговорів з Росією - останні новини
Раніше газета The New York Times, посилаючись на колишніх і нинішніх високопосадовців Росії, США та міжнародних чиновників, повідомила, що Путін висловлює зацікавленість у припиненні вогню.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з РФ поки не буде. За його словами, переговори в інтересах України можуть мати місце лише на базі Формули миру.
Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв спростував заяви німецьких ЗМІ про те, що Берлін може тиснути на Київ за закритими дверима, щоб досягти мирної угоди з Росією.