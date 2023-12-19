Він розповів про роботу над Формулою миру та подальші плани зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський стосовно можливості перемовин зауважує, що це питання на сьогодні не актуальне, він не бачить такого запиту від Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час своєї підсумкової прес-конференції, відповідаючи на запитання, коли і на яких умовах могли б статися переговори в інтересах України.

"У нас є Формула миру. На сьогодні це єдиний майданчик, який працюючий. Остання зустріч на Мальті була дуже непогано. Майже 80 країн. Після цього зустріч буде у Швейцарії. В рамках форуму чи на майданчику економічного форуму буде такий безпековий сегмент", - зазначив він.

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Глава держави додав, що відбуватиметься робота над тим, аби ця зустріч також включала представників усіх континентів, зокрема й Global South, і щоб на ній так само було 80 країн або більше.

"Ніхто не женеться за кількістю, але кількість має вплив. Все ж таки це політична чи геополітична ізоляція політики Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Після цієї зустрічі, розповів він, відбуватиметься робота з організації "саміту на рівні лідерів". "На цій зустрічі буде пропрацьовано останні п’ять пунктів. Перші п’ять пунктів Формули пропрацьовувалися між радниками на зустрічі в Мальті, наступні п’ять будуть пропрацьовуватися, дай бог, вони допрацюються, на зустрічі у Швейцарії. Після цього будемо організовувати саміт лідерів", - зазначив глава держави.

Коли ж цей саміт відбудеться, продовжив Зеленський, необхідно буде зробити усе, аби незважаючи ні на що у світі зосередитися на історії з Україною та з Формулою миру.

"Я вважаю, що наш останній візит до Сполучених Штатів Америки, Латинської Америки й Європи повернув увагу світу до України. Але тим не менш, ми бачимо, у будь-якому випадку, є такий напрямок. Він почав змінюватися. Для нас це дуже важливо. Увага почала повертатися до України. Швейцарією ми поставимо на цьому крапку. Напевно, це буде такий перехідний момент", - сказав президент.

Так, на цьому майданчику, пояснив він, буде домовленість між країнами про "фундаментальні речі", з якими надалі відбуватиметься робота та готуватиметься відповідний документ.

"Коли буде готовий відповідний документ, тоді ми зможемо його в тому чи іншому форматі передати представникам Російської Федерації. Коли всі держави світу об’єднаються навколо нашого документу, то цей документ може бути переданий, як це було, наприклад, із зерном – через Організацію Об’єднаних Націй або через інших поважних лідерів – ми про це ще подумаємо, буде переданий тій стороні", - сказав Зеленський.

Він додав, що якщо "та сторона" готова буде сприймати цей документ, то це говоритиме про те, що запитання щодо перемовин є актуальним. "На сьогодні воно не актуальне. Запиту від Росії не бачу. В діях їхніх цього не бачу. В риториці бачу тільки нахабство. І вбивство", - наголосив глава держави.

Переговори з РФ - останні новини

22 листопада під час виступу на саміті G20 лідер РФ Володимир Путін заговорив про "мирні переговори" з Україною. Він заявив, що ніколи не відмовлявся від діалогу з Києвом і уточнив, що саме українська влада підписав указ, яким забороняється "говорити з Росією".

При цьому Путін назвав агресію військ РФ проти України "трагедією" і натякнув, що потрібно шукати шляхи для завершення війни.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на ідею вести переговори з Росією, яку просувають окремі спікери. За його словами, переговори неможливі, оскільки загарбницькі цілі РФ не змінилися.

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