Україна не погодилася з новим планом Трампа щодо територій, - The Telegraph

Представники Дональда Трампа, які займаються питаннями мирного врегулювання, запропонували компромісний варіант.

Україна відхилила нову пропозицію США щодо зміни кордонів, покликану розблокувати мирні переговори з Росією. Про це стало відомо виданню The Telegraph.

Представники президента США Дональда Трампа, які займаються питаннями мирного врегулювання, запропонували компромісний варіант: Росія отримує повний контроль над лінією фронту на Донбасі, при цьому Київ зберігає за собою міста в цьому регіоні, які залишаються під його контролем.

Зазначається, що спроби США домогтися припинення війни фактично зайшли в глухий кут через вимоги Росії передати їй близько 5000 квадратних кілометрів території в Донецькій та Луганській областях - земель, які російським військам так і не вдалося захопити.

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Перед переговорами, що відбулися у вівторок в Абу-Дабі, Трамп заявив, що після війни Україна може набути "інших обрисів", а американські чиновники натякнули, що Київ у приватному порядку проявив певну гнучкість у питанні територіальних поступок.

Однак джерело в українських колах, наближене до перебігу переговорів, повідомило:

"Українська делегація ніколи не обговорювала жодних поступок щодо територій, окупованих Росією. Україна ніколи цього не визнає - ні де-факто, ні де-юре. Такою була наша позиція за столом переговорів від самого початку".

Переговори в Абу-Дабі

У вівторок, після дев’ятимісячної перерви, Україна та Росія відновили очні переговори в рамках процесу, який курують США за активної участі Дональда Трампа.

Зустріч офіційних осіб відбулася в столиці ОАЕ за посередництва Джареда Кушнера, зятя президента США, та Стіва Віткоффа, який також виступає в ролі представника з питань мирного врегулювання.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава не готова віддати Росії ту частину Донбасу, яку російські війська не можуть окупувати, в обмін на угоду з Росією.

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