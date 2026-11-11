Україна не готова віддати Донбас в обмін на угоду з Росією, - Зеленський

Також Україна не готова довіряти ініціатору війну Володимиру Путіну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава не готова віддати Росії ту частину Донбасу, яку російські війська не можуть окупувати, в обмін на угоду з Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час пресконференції в межах візиту до Данії.

Президент відповів на питання про тик на Україну щодо українських територій.

"Це простий спосіб як говорити з росіянами - тиснути на нас, щоб залишити Донбас і угоду буде досягнуто. Ми не готові на таку угоду, тому що ми не готові довіряти Путіну", - наголосив Зеленський.

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Також глава підкреслив, що Україна потребує дуже конкретних гарантій безпеки щодо усіх цих питань.

Він визнав, що тиснути на Україну простіше, але він сподівається, що США знайдуть інший спосіб разом з Європою:

"Ми розраховуємо на це".

Україна потребує гарантій безпеки і підтримки від США

Також, у нього запитали, чи є американці неупередженими посередниками у мирних переговорах в Абу-Дабі.

Як пояснив Зеленський, Україна потребує Сполучених Штатів, бо найсильніші гарантії безпеки після війни можна отримати від США та Європи. А для цього потрібна єдність.

Також президент додав, що Україна прагне відновлення безпосередньої підтримки від США. Він спробує цього добитися, хоча не впевнений, чи вдасться добитися успішного результату.

У цьому зв’язку, він нагадав, що наразі завдяки європейському фінансуванню Україна має можливість посилювати протиповітряну оборону через ініціативу PURL, яка передбачає продаж американських засобів.

"Нам треба більше протиповітряної оборони", - зазначив президент.

При цьому, Зеленський звернув увагу на те, що США більше зосереджені на ситуації на Близькому Сході довкола війни в Ірані. Він розраховує, що у цьому регіоні буде досягнуто перемир’я, бо це принесе користь не лише цьому регіону, а й Україні, адже це може відкрити можливість для отримання Україною перехоплювачів до Patriot.

"Якщо вони не будуть відправляти засоби протиповітряної оборони на Близький Схід, навіть половину своїх поставок, якщо ми можемо порахувати, - це допоможе під час зими", - вважає Зеленський.

Таким чином, за його словами, існує багато питань і Україні потрібна допомога з боку США.

Позиція України чітка

Окремо президент України повідомив, що побачив зміни у заявах спеціальних представників США Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа.

"Я бачу зміни. Я дуже радий тим, що чую. Побачимо, що можна зробити", - сказав Зеленський.

При цьому, глава держави зауважив, що від самого початку був дуже чітким з Кушнером і Віткоффом. Він заявив:

"Це країна нашого народу. Це не нерухомість. Це не тема землі. Це не тема квадратних кілометрів або не лише тема квадратних кілометрів. Ми говоримо про різні питання, які є дуже чутливим для людей. Не для мене. Я не з Донбасу. Звісно, що для мене усе важливе, бо я президент і громадянин. Але, перш за все, це дуже чутливе для людей, які там живуть, чиє життя було зруйноване. Ось чому ви не можете говорити: плюс два кілометри або мінус два кілометри".

У цьому зв’язку, глава держави повідомив, про що говорив Кушнеру і Віткоффу.

"Ми дуже вдячні вам, ми розраховуємо на вас. Дійсно, Америка є найсильнішою країною. Ви набагато сильніші, аніж Росія. І ви можете тиснути на Путіна. Так, але я буду з вами дуже чітким: якщо ми не будемо готові на дизельні угоди, бо це допоможе Росії, - я буду говорити про це", - наголосив Зеленський.

Він повторив, що це не є чимось особистим, бо це стосується людських життів і їхніх домівок.

"Це не стосується Флориди. Це не Флорида. Росія не прийшла до Флориди. Вони не окупували домівки різних людей. Саме тому, дозвольте нам бути дуже чіткими: Розраховуємо на вашу допомогу, дякуємо Америці, дякуємо Джареду і Стіву за їхню роботу. Так, але ми хочемо бути чіткими: Ми проти дизельної угоди. Ми не можемо підтримати її", - наголосив Зеленський.

Він казав, що під час війни не можна посилювати агресора.

Позиція щодо Донбасу

Як повідомляв УНІАН, Зеленський не вірить, що вихід України з Донбасу унеможливить війну у майбутньому. На його переконання, після певної паузи Путін знову прийде з війною.

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