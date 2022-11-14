Ця сума становить приблизно 45% від тих коштів, які в цілому на безпекову допомогу для України виділили США.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Україна вже отримала 8 млрд євро на військову допомогу від Євросоюзу і окремо від країн-членів ЄС.

"Ми не повинні плутати 3,1 млрд євро з Європейського фонду миру з (окремою) військовою підтримкою Європейського Союзу і його країн-членів для України", - сказав Боррель на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Високий представник ЄС звернув увагу, що інколи в медіа порівнюють дані про військову допомогу ЄС з військовою допомогою США.

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"Я думаю, що я можу сказати: щонайменше 8 млрд євро на військову техніку вже було надано Україні з боку Європейського Союзу і країн-членів. Це близько 45% від зусиль, реалізованих Сполученими Штатами. Тож, цим не можна нехтувати", - наголосив Боррель.

Допомога Україні від Євросоюзу

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Європейському Союзі схвалили виділення шостого траншу вартістю 500 млн євро на озброєння для України.

Шостий транш на суму 500 млн євро тепер збільшує загальну допомогу Євросоюзу для України в рамках Європейського фонду миру до 3,1 млрд євро. Але це без врахування допомоги, яку Україні надають окремо конкретні країни-члени Євросоюзу.