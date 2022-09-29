Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави і посилення стійкості-III.
Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
Зазначені кошти були зараховані до загального фонду державного бюджету та будуть спрямовані на забезпечення фінансування актуальних видатків держави, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.
Частина коштів також буде спрямована на підтримку продовольчої безпеки та посилення економічної стійкості країни через забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської та харчової продукції, в тому числі шляхом забезпечення доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу.
"Грантове фінансування ЄС допоможе забезпечити фінансування пріоритетних видатків держави, не збільшуючи тиск на видаткову частину державного бюджету", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Війна в Україні та допомога ЄС:
19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро.
6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.
У серпні 2022 року Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.
5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.