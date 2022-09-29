Кошти будуть спрямовані на фінансування основних витрат держави, зокрема в соціальній та гуманітарній сферах.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави і посилення стійкості-III.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначені кошти були зараховані до загального фонду державного бюджету та будуть спрямовані на забезпечення фінансування актуальних видатків держави, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.

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Частина коштів також буде спрямована на підтримку продовольчої безпеки та посилення економічної стійкості країни через забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської та харчової продукції, в тому числі шляхом забезпечення доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу.

"Грантове фінансування ЄС допоможе забезпечити фінансування пріоритетних видатків держави, не збільшуючи тиск на видаткову частину державного бюджету", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Війна в Україні та допомога ЄС:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

У серпні 2022 року Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

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