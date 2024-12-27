Впродовж наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 тис людей.

До Сирії відправлено вантаж з українським пшеничним борошном загальною вагою 500 тонн. Про це президент Україна Володимир Зеленський повідомив у мережі X.

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою", - повідомив Зеленський.

Водночас, як зазначив президент, заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. "Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця", - додав президент.

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зеленський побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. "Ми знаємо справжню цінність цих речей", - зазначив глава держави.

Гумдопомога для Сирії

Як повідомляв УНІАН, за дорученням президента Володимира Зеленського в Україні зараз опрацьовуються логістичні шляхи та можливості поставки продуктів харчування до Сирії.

Падіння режиму сирійського правителя Башара Асада і байдужість Росії до цього свідчать, що для російського диктатора Володимира Путіна важливішим є завдати Україні вирішальної поразки.

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