Міністр агрополітики в коментарі УНІАН роз'яснив нещодавню заяву президента Володимира Зеленського щодо допомоги народу Сирії.

За дорученням президента Володимира Зеленського в Україні зараз опрацьовуються логістичні шляхи та можливості поставки продуктів харчування до Сирії. Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віктор Коваль.

"Україна займає таку позицію, що там, де важко, ми маємо бути. І важливо, що ми є гарантом продовольчої безпеки в цілому світі, тому наші фермери, наші аграрії вирощують продукцію, щоб вона постачалась саме в ті регіони, яким це найбільше потрібно", - сказав Коваль.

За його словами, зараз йде процес визначення потреби і можливості доставки. Тому що Україна не мала навіть дипломатичних відносин з попереднім режимом.

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"Сьогодні процеси, які відбуваються в Сирії, показують нам, що допомога країні потрібна. І ми готуємося до постачання. Ми бачимо, що найбільша потреба зараз з сирійської сторони принаймні з тої інформації, яка заходить до нас, це борошно, цукор, олія, продуктові набори. І також є потреба в пшениці", - додав міністр.

Гуманітарна допомога Сирії - що відомо

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 14 грудня розповів, що Україна готова допомогти Сирії продовольством та загалом у стабілізації ситуації в цій країні. За його словами, Україна готова допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. Зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" – Grain from Ukraine.

Повідомлялося, що РФ виводить свої розрізнені гарнізони з північних та східних районів Сирії і навіть з позицій в Алавітських горах на заході країни. Однак росіяни досі лишаються на своїх двох головних базах – Хмеймім і Тартус.

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