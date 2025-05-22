Європейцям пояснили, чому це дешевше, швидше і надійніше, ніж намагатися реанімувати анемічні європейські армії.

Україна запропонувала країнам Європи напряму фінансувати українську армію задля власної безпеки, спрямовуючи на це певну частину свого ВВП. Про це у своєму Фейсбук заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, на полях фінансового саміту G7 в Канаді він провів низку зустрічей з колегами з європейських країн і "отримав чіткі сигнали" про подальшу підтримку України. Зокрема обговорювалися питання фінансової допомоги Україні у 2026 році та інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.

Марченко наголосив, що допомога українській армії убезпечить країни ЄС від потенційної російської агресії.

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"Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил, та відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО", – пояснив міністр.

Марченко зауважив, що розбудова власних армій потребуватиме від європейських країн не лише значних ресурсів, але й тривалого часу. Тож ставка на українську армію, за його словами, "має економічні переваги" для країн-партнерів.

"Посилення обороноздатності — не політичний вибір, а нагальна потреба. Діяти треба вже сьогодні, щоб бути сильними в майбутньому", – додав Марченко.

США залишили Україну та Європу на поталу РФ

Як писав УНІАН, телефонна розмова Трампа з Путіним, а потім із лідерами європейських країн засвідчила, що США остаточно самоусуваються від вирішення проблеми російської агресії. Зокрема Трамп начебто запропонував європейцям, щоб Україна та Росія самостійно розбиралися, як їм закінчувати війну.

Видання Bloomberg розцінює ситуацію так, що тепер майбутнє України, а за великим рахунком і всієї Європи, тепер залежатиме від того, чи знайдуть італійці та іспанці в собі бажання витрачатися на підтримку української оборони.

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