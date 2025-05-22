Західні ЗМІ продовжують розкривати деталі скандальної телефонної бесіди Трампа з лідерами Європи.

Відмова Дональда Трампа вводити нові санкції проти Росії шокувала європейських лідерів. Про це пише німецьке видання BILD з посиланням на свої джерела.

Після бесіди з Володимиром Путіним Трамп провів телефонну розмову з лідерами ЄС, під час якої фактично позначив різку зміну своєї політики щодо війни в Україні, йдеться в публікації.

Джерела BILD в уряді Німеччини кажуть, що Трамп більше не вимагає від Путіна згоди на 30-денне перемир'я і не має наміру вводити проти Росії нові санкції, які він раніше обіцяв європейським союзникам.

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За словами джерел, учасники розмови з Трампом (а це були канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр Італії Джорджія Мелоні та президент України Володимир Зеленський) були приголомшені заявою Трампа про те, що "Росія і Україна тепер будуть шукати рішення між собою".

Один зі співрозмовників BILD каже, що після цих слів "усі затамували подих" і ніхто навіть не наважився уточнити, чи означає це остаточну відмову США від підтримки України.

За словами джерел, у Берліні побоюються повної відмови Вашингтона від своєї поточної ролі в конфлікті і зняття американських санкцій з Росії.

Політика Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, західні ЗМІ продовжують розкривати деталі телефонної розмови між Трампом і європейськими лідерами після його бесіди з Путіним. За даними The Wall street Journal, у тій розмові президент США заявив європейцям, що російський диктатор не готовий закінчити війну, бо вважає себе без п'яти хвилин переможцем.

Хоча європейцям і так було зрозуміло, що думає Путін, така оцінка вперше була озвучена безпосередньо Трампом. Ще зовсім недавно він стверджував, що Путін нібито щиро хоче миру.

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