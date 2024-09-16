У Чехії допомога на одного біженця в середньому становить 291 євро.

У Чехії доходи від податків та страхування, які сплачують біженці з України, вже перевищують бюджетні витрати на них. Зокрема за перших пів року 2024 року Прага змогла отримати мільйони євро. Про це пише видання Novinky.cz, посилаючись на дані Міністерства праці та соціальних питань Чехії.

Впродовж перших шести місяців 2024 року на біженців потрібно було виділити 7,3 мільярда крон (понад 290 млн євро), однак дохід становив 11,7 млрд крон (понад 465 млн євро). Таким чином країні вдалося заробити 4,4 млрд крон (понад 175 млн євро).

У відомстві запевнили, що витрати стають меншими, а доходи більшими.

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"Біженці з України вже давно дають у наш бюджет набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу співвітчизникам. Вони є для нас надбанням, а не тягарем", - зауважили у міністерстві.

Офіційні дані свідчать про те, що у середньому допомога на одного біженця, який подає заяву, становить 7 336 крон (291 євро), що містить в собі гуманітарну допомогу та підтримку в оплаті житла. Проте на кінцевий розмір допомоги впливають певні фактори, а саме місце перебування біженця.

Водночас у міністерстві наголошують, що більше гуманітарної допомоги отримують найбільш вразливі категорії населення, це близько 25% біженців (93 тисячі людей). Зокрема йдеться про дітей, біженців похилого віку та людей з інвалідністю.

Українські біженці - останні новини

Як писав УНІАН, результати нового опитування свідчать про те, що більшість громадян Чехії проти того, аби з України приїжджали нові біженці. Проте загальна суспільна підтримка біженців з України у Чехії залишається на такому ж рівні, як у березні 2024 року.

Також повідомлялось, що в Естонії змінили правила щодо надання житла для українських біженців. Зокрема з 11 вересня компенсація за оренду може бути надана лише тим біженцям, які подали заяву впродовж перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

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