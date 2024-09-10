Тепер виплати за оренду житла в Естонії зможуть отримати не всі біженці.

Департамент соціального страхування Естонії планує змінити порядок надання одноразової допомоги на оренду житла для українських біженців, повідомляє ERR.

У виданні нагадали, що наразі компенсація не залежить від доходу біженця, тому її можуть отримати всі біженці, які прибули в Естонію з 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист. Зазначається, що розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на одну сім'ю.

Водночас гендиректор департаменту Марет Маріпуу наголосила, що зараз в Естонії мешкає значна кількість українських біженців, які перебувають у країні понад рік та звернулися за допомогою на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

Відео дня

Тому вона повідомила, що з 11 вересня компенсація за оренду може бути надана лише тим біженцям, які подали заяву впродовж перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Для того, аби подати заяву про отримання компенсації, біженець має отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.

Українські біженці в Європі - останні новини

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька бюрократія не дозволяє працевлаштуватися сотням тисяч українських біженців, які мають затребуваний на німецькому ринку праці фах.

"Це нісенітниця. Ми дуже стараємось, щоб зменшити кількість органів визнання. Не може бути так, щоб із 2 тисяч українських лікарів, які хотіли працювати в Німеччині, дозвіл отримали лише 120", - вважає політик.

Також видання The Times повідомило, що українці, які були змушені тікати від війни до Ірландії, засмучені через політику країни. Зокрема їм часто доводиться переселятися, знову повертаючись до того, з чого починали.

Вас також можуть зацікавити новини: