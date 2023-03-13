Вони масово залишають негативні відгуки.

Українці масово пишуть негативні відгуки на німецький готель, у якому охоронець жорстоко побив українського військовослужбовця.

У Google-відгуках оцінка готелю Roomers становить 1,4. Всього вони мають понад 11 тисяч. Останні відгуки залишені українською, люди пишуть про жахливий сервіс та закликають адміністрацію готелю розібратися з охоронцем, який завдав тілесних ушкоджень українцю.

"Небезпечне місце, де калічать і б'ють клієнтів. Після відвідування даного закладу клієнти опиняються в лікарні", - йдеться в одному з коментарів.

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"Жахливий отель. Охоронці можуть і вбити тебе, якщо їм щось не сподобається. Бережіть себе від таких місць", - йдеться у іншому.

Побиття українця у Німеччині

Як повідомляв УНІАН, днями стало відомо про побиття українця в готелі у Франкфурті.

Генеральний консул України Вадим Костюк розповів, що це сталося у готельному барі. Того вечора між українським військовослужбовцем і охороною виник конфлікт через невідповідность дрескоду.

Бійка розпочался після того, як охоронець спробував вивести українця з зали. Чоловік отримав перелом щелепи та струс мозку. Також повідомлялося, що йому зламанли ніс, пошкодили зуби та залишили гематоми.

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