Потерпілому воїну необхідна операція.

У німецькому Франкфурті охоронець готелю кавказької національності побив українського військового, який приїхав на реабілітацію після поранення і зайшов у готельний бар в формі Збройних сил України.

Як повідомляє Новинарня з посиланням на коментар генерального консула України Вадима Костюка, український воїн після побиття потрапив до шпиталю із поламаною щелепою та струсом мозку. Наразі йому необхідна операція.

"За нашою інформацією, у п’ятницю ввечері наш військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності його дрескоду, відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. Внаслідок інциденту в нашого громадянина - перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксовано цей факт", - розповів генконсул.

Костюк зауважив, що поліція надасть більш детальну інформацію вже з понеділка. Консульство допоможе з перекладом при підготовці до операції на щелепі та допоможе з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката. Крім того, у відомстві сказали, що спробують отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався інцидент.

Також відомство займається з’ясуванням норм законодавства двох країн щодо носіння військової форми одягу українськими військовослужбовцями за кордоном та відвідання в ній подібних закладів. За попередньою інформацією , у Німеччині для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл, а іноземцям дозволено її носити під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна з Німеччиною таку угоду не укладала.

Як повідомили у Facebook-спільноті "Українці у Франкфурті-на-Майні", інцидент стався в готелі Roomers. Зловмисником виявився 23-річний чеченець. У потерпілого воїна також зламаний ніс, пошкодження зубів та чисельні гематоми.

Антиукраїнські інциденти в Німеччині

Досить часто росіяни у ФРН негативно ставляться до українців та підтримки України. Зокрема, скандальна росіянка Єлєна Колбаснікова організувала мітинги проти підтримки України. На один з таких прийшло 2 тисяч росіян. Там вони організували збір коштів для підтримки буцімто "сепаратистських сил" на Донбасі. Сама Єлєна Колбаснікова почала розповідати маячню російської пропаганди про те, що армія РФ нібито захищає російськомовне населення Донбасу.

Крім того, берлінський ресторан Gasthaus Krombach потрапив у гучний скандал через ганебну антиукраїнську рекламу. У ролику українського президента Володимира Зеленського та громадян називають "свинями", яким нібито потрібно припинити фінансово допомагати.

Зашкварюються і українці в Німеччині. Зокрема, 40-річний громадянин України, який раніше розклеював по Німеччині Z-символи, знищив плакат із зображенням українських біженок у східнонімецькому Потсдамі.

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