Аргентина - один зі світових лідерів універсальної юрисдикції, там можуть порушувати справи щодо злочинів, скоєних в інших країнах.

Громадянин України, який пережив жахливі тортури від рук російських окупантів, звернувся до суду Аргентини, щоб покарати загарбників. Це перший такий позов у цій країні, але дуже важливий.

Як повідомляє Reuters, органи прокуратури України наразі перевантажені великою кількістю аналогічних справ, тому позов, про який йдеться, - незвичайна спроба домогтися покарання росіян за воєнні злочини.

З матеріалів, що публікуються вперше, випливає, що до тортур причетні кілька людей, частину яких потерпілий знає за іменами та прізвищами. Зазначається, що вони незаконно затримали українця і катували його на "електричному стільці" у середині-кінці 2022 року.

Чоловік попросив Reuters не називати його імені через побоювання за свою сім'ю, яка все ще перебуває в окупованій частині України. Відповідну юридичну скаргу він подав до Федерального суду Буенос-Айреса у понеділок, у документі фігурують конкретні люди, які його катували.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Застосовували електрошок. Було неймовірно боляче, тож я знепритомнів. Мені пощастило, що я вижив. Багато людей все ще там", - розповів він Reuters у Буенос-Айресі перед поданням позову.

Reuters наголошує, що юридична скарга українця містить приблизно 70 сторінок. Документи показали журналістам, юристам та членам української неурядової організації The Reckoning Project. Скарга включає свідчення інших людей, які перебували в тій же катівні (ймовірно, СІЗО). Ці звинувачення підтверджують висновки експертів Організації Об'єднаних Націй про систематичну російську практику тортур у місцях тримання під вартою.

У скарзі йдеться, що до вуха та пальця чоловіка були прикріплені дроти, щоб провести електричний струм через тіло. Він та інші українці утримувалися в камерах площею 10 квадратних метрів, по 12-20 осіб у кожному приміщенні.

Головний юрисконсульт у цій справі Ібрагім Олабі розповів, що чоловіка допитували та катували приблизно 20 днів. Потім його звільнили без висунення звинувачень, і йому вдалося втекти на неокуповану територію України.

"Команда юристів цієї людини попросила не розкривати подробиці у матеріалах справи, які могли б ідентифікувати цього чоловіка, точне місце та час описаних подій, а також особи описаних злочинців, пославшись на побоювання за безпеку цієї людини та чесність судового розгляду", - пише видання.

Тепер аргентинський суд має вирішити, чи "візьметься за справу", що потенційно може тривати кілька місяців. До цього часу заява потерпілого не буде оприлюднена.

Чому цей позов має велике значення

Якщо аргентинська прокуратура ухвалить скаргу, це буде перша справа про воєнні злочини Росії в Україні, порушена за межами Європи та США.

"Сьогоднішня позовна заява є важливим історичним кроком. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти аргентинській судовій системі у її прагненні до істини та справедливості", - заявив керівник відділу з воєнних злочинів Генеральної прокуратури України Юрій Білоусов.

Він сказав, що використання універсальної юрисдикції має вирішальне значення для України з огляду на велику кількість справ, пов'язаних із ймовірними воєнними злочинами, які створили "безпрецедентний виклик для нашої системи правосуддя". За словами Білоусова, прокуратура України зареєструвала понад 126 000 справ про воєнні злочини з моменту вторгнення Росії – з кінця лютого 2022 року.

Як пояснює Reuters, після знакових судових процесів над лідерами колишньої військової хунти у 1980-х та на початку 2000-х років Аргентина стала одним зі світових лідерів універсальної юрисдикції. Застосовуючи цей принцип, там можуть порушувати справи про злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні в інших країнах, навіть якщо жертви та злочинці не мають жодного зв'язку з Аргентиною.

Експерт з міжнародного права з Утрехтського університету Іва Вукусич зазначає, що універсальна юрисдикція "сигналізує" злочинцям: злочини коштують дорого, і вони більше ніколи не зможуть вільно подорожувати. Не зможуть перетнути кордон, не запитуючи: "Що станеться з іншого боку?"

Минулого року комісія ООН з розслідування встановила, що застосування Росією тортур у районах, що знаходяться під її контролем, мало широкомасштабний та систематичний характер. Експерти встановили, що тортури застосовувалися переважно у слідчих ізоляторах, які перебувають під управлінням окупантів.

У публікації сказано, що Аргентина раніше брала на себе справи з Іспанії, Ємену та М'янми. Аргентинські прокурори видали ордери на арешт, хоча вони мають мало шансів на допомогу, якщо місцеві органи влади відмовляться співпрацювати.

"ТСН" оприлюднила відеозапис, на якому зазначений українець розповідає про жахіття, які йому довелося пережити. Чоловік каже, що своїм позовом хоче надихнути інших потерпілих від тортур, в тому числі тих, хто ще у полоні.

Співзасновниця The Reckoning Project Наталка Гуменюк пояснила, що Аргентину обрано тому, що це, по-перше, юридично можливо. По-друге, ця країна має досвід саме розслідування справ, які стосувалися катувань, зокрема, електрострумом.

"Сам факт відкриття справи показує, що злочин не має кордонів. Особливо, такий злочин як тортури.

Як повідомляв УНІАН, правозахисна організація Human Rights Watch оцінила число загиблих під час боїв в Маріуполі мирних жителів мінімум у 8 тисяч осіб. Детально задокументовано 14 нападів російських окупантів, в результаті яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель, в результаті чого загинули й отримали поранення цивільні особи.

До них належать напади, в результаті яких постраждали дві лікарні, Міський драматичний театр, склад продуктів харчування, пункт роздачі гуманітарної допомоги, супермаркет і житлові будинки. При цьому загальне число загиблих може бути значно вище: в деяких могилах - кілька тіл, а деякі останки, швидше за все, були поховані під руїнами. Деякі родичі зниклих безвісти досі шукають своїх близьких.

Тисячі людей отримали поранення, багато з яких втратили кінцівки, зір, слух або пам'ять, в тому числі в результаті черепно-мозкових травм, викликаних вибухами.

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