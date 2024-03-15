Росіяни застосовують тортури скрізь: у камерах, коридорах, дворі, приміщеннях для душу.

Росіяни жорстоко катують українських військовополонених з метою залякування та покарання. Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, створеної Радою ООН з прав людини у 2022 році для розслідування всіх ймовірних порушень та утисків прав людини та порушень міжнародного гуманітарного права, а також пов'язаних із ними злочинів у контексті агресії Російської Федерації проти України.

У доповіді сказано, що нові докази підтверджують попередні висновки Комісії ООН про те, що практика застосування тортур до цивільних, до якої вдається російська влада в Україні та Російській Федерації, є поширеною та систематичною.

Зокрема, Комісія ООН зосередила свою увагу на випадках катування українських військовополонених та описала моторошне поводження із ними в декількох місцях позбавлення волі в РФ.

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Як зазначають в ООН, свідчення потерпілих показують всю нещадність та жорстокість цього поводження, що завдавало жертвам сильного болю та страждань під час тривалого утримання під вартою. Все це здійснювалося з кричущою зневагою до людської гідності та спричинило довготривалі фізичні та психічні травми.

У зв'язку з цим, один український військовослужбовець, якого представники російської влади утримували під вартою та піддавали тортурам у декількох місцях позбавлення волі, розповів про свій досвід перебування у виправній колонії у місті Донський Тульської області, де його постійно катували, в результаті чого в нього було переламано кістки, вибито зуби, а на пораненій стопі розвинулася гангрена.

"Я втратив будь-яку надію і волю до життя", – сказав солдат, додавши, що він намагався накласти на себе руки, але злочинці почали його бити. Після звільнення з полону солдата госпіталізували 36 разів.

У доповіді наголошується, що у Російській Федерації тортури вчиняли члени підрозділів спеціального призначення ("спецназ") Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації (ФСВП), і штатний персонал цієї служби, що є тюремними охоронцями. Жертви повідомили, що допити проводили, крім того, співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ).

При цьому, у більшості російських закладів українські військовополонені пройшли жорстоку процедуру "прийомки" з побиттям та застосуванням електричного струму.

Одна жертва згадала, що її вітали словами "Ласкаво просимо до пекла".

Катування відбувалися під час допитів, де затриманих питали про українські Збройні сили та їхні військові підрозділи. Тортури також застосовувалися для залякування та покарання. Жертви повідомляли про катування "повсюди": у камерах, коридорах, дворі, приміщеннях для душу.

У доповіді відзначається, що злочинець сказав жертві: "Ми зараз вас навчимо як воювати з росіянами".

Інша жертва почула, як охоронець в’язниці сказав: "Наша мета – щоб ви ніколи не повернулися на війну".

За словами затриманих, особливо жорстоке поводження мало місце з військовополоненими, захопленими у Маріуполі, або з західної України; з тими, хто не володів російською мовою; і в періоди, коли російські збройні сили втратили контроль над районами в Україні.

Разом з тим, одна жертва розповіла, що під час побиття злочинці казали: "Коли ти нарешті здохнеш?". До різних частин тіла застосовувалося ураження електричним струмом з використанням різних інструментів, у тому числі на вологе тіло, коли затримані були в душі. Інша жертва заявила, що він був у шоці, як і всі інші військовополонені: "Це було жорстоко. Це було нестерпно боляче. Практично весь час я був на підлозі, мої рани кровоточили, але ці нелюди реготали і наказували мені стояти".

При цьому, колишні затримані чоловіки повідомляли про погрози зґвалтування, небажані дотики під час оглядів порожнин тіла та катування статевих органів.

Одна жертва побиття та ураження електричним струмом статевих органів розповіла, що злочинці сказали йому: "Я тобі відіб’ю все, щоб ти не міг мати дітей". Аналогічне було сказано іншому затриманому. Жертва розповіла про спроби злочинців відрізати йому пеніс, щоб "він не мав більше дітей".

До того ж, жертви повідомили про надмірні страждання від голоду та вдавалися до поїдання черв’яків, мила, паперу та залишків собачої їжі, що призвело до різкого падіння маси тіла. У деяких закладах доступ до душу та туалету був обмежений, або туалетом слугувала діра в землі.

У доповіді сказано, що внаслідок тортур колишні військовополонені повідомляли про труднощі з диханням, сном, ходьбою; зламані кістки та зуби; кровотечі, набряки, інфіковані або уражені гангреною частини тіла; поганий зір та травми органів тіла.

Нещодавно з Міжнародного Червоного Хреста вигнали білоруський філіал, тепер це ж саме загрожує російському відділенню.

Як повідомляв УНІАН, співробітники російського відділення "Червоного хреста" могли знущатися з українських військовополонених у колоніях, розміщених у тому числі й на окупованих територіях України.

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