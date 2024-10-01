Речник Держдепу США заявив, що Україна може використовувати свою зброю для цих ударів.

Україні не потрібен дозвіл від США, щоб бити по цілях на території Росії, і вона успішно може використовувати для цього свою зброю. Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдати удару у відповідь по російських цілях. Вони - суверенна країна і можуть використовувати зброю, яку вони створюють самостійно, і її багато, якщо ви подивитеся на програми, які вони впровадили за останній рік. А якщо подивитися на зброю, яку ми їм надали, то ми ясно дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для нанесення удару у відповідь по російських об'єктах через кордон", - підкреслив він.

Міллер зазначив, що в України "є величезна кількість матеріалів для самозахисту".

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Відповідаючи на пряме запитання з приводу того, чому б не дозволити Україні завдавати удару у відповідь американською зброєю, Міллер сказав, що США "розглядають усі можливості, усі тактики і всю підтримку, яку надають Україні, загалом".

"Коли ми затверджуємо будь-яку нову систему зброї або будь-яку нову тактику, ми дивимося, як це вплине на все поле бою і всю стратегію України", - заявив він.

Дозвіл США на удари вглиб території РФ

Раніше ж прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров повідомляв, що про отриманий дозвіл бити західною далекобійною зброєю вглиб Росії першими дізнаються росіяни. Уже після цього буде зроблено офіційне оголошення.

Водночас видання The New York Times писало, що за оцінкою американської розвідки, якщо США та їхні партнери дозволять Україні завдавати далекобійних ударів по РФ, то Кремль може застосувати "потужніші заходи у відповідь". Зокрема, Росія може збільшити кількість диверсій на об'єктах у Європі та проводити потенційно смертоносні атаки на американські та європейські військові бази.

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