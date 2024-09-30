На його думку, будь-яка адміністрація США протягом наступних років буде виходити з того, що Україна має зблизитися з НАТО.

Адміністрація президента США Джо Байдена може ще до виборів чи після них послабити обмеження на удари України по території РФ. Таку думку висловив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Припущу, що ще до виборів або незабаром після них адміністрація Байдена почне знімати ці обмеження, можливо, без гучних заяв, але почне. Цілком можливо, рішення ухвалюватимуть з конкретних приводів, поступово", – сказав він в інтервʼю DW.

При цьому Волкер не виключає, що Дональд Трамп – у разі його перемоги на виборах – може піти ще далі.

Відео дня

"Якщо переможе Трамп, то не виключено, що він піде й ще далі. Він скаже українцям: "Ось вам нова угода щодо ленд-лізу. Ви можете позичити грошей стільки, скільки вам потрібно, якщо ви на них купуєте американську зброю. Воюйте! За однієї умови - коли Путін буде готовий закінчити війну, ви теж її завершите". Водночас він буде тиснути на Путіна. Він скаже: "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!", – пояснив ексспецпредставник США з питань України.

На його думку, будь-яка адміністрація США протягом наступних років буде виходити з того, що Україна має зблизитися з НАТО.

"Добре було б, якби будь-яка нова адміністрація це розглядала як невід'ємну частину плану закінчення війни. Поки що ні демократи, ні республіканці, на мій погляд, до цього не зовсім готові. Але вони поступово наближаються до такої позиції. Думаю, вони рано чи пізно дійдуть висновку: слід спочатку завершити війну, а потім, щоб закріпити мир, прийняти Україну до НАТО. Тоді буде і стійкий мир, і умови для ефективного стримування Росії", – констатував Курт Волкер.

Удари вглиб території РФ

Вже кілька місяців Україна намагається отримати дозвіл на далекобійні удари по території РФ. Проте його досі немає.

Народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв розповів, що зі своїх джерел він чув про вже ухвалене рішення з цього приводу. У ЗМІ також писали, що про "зелене світло" залишилося лише оголосити. Проте "щось сталося", вважає Чернєв.

Раніше ж прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомляв, що про отриманий дозвіл бити західною далекобійною зброєю вглиб Росії першими дізнаються росіяни. Уже після цього буде зроблено офіційне оголошення.

Вас також можуть зацікавити новини: