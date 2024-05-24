Першою новацію впровадять у землі Гессен.

З наступного навчального року у школах землі Гессен планують розпочати вивчення української мови як другої іноземної. Це перша федеральна земля Німеччини, яка вирішила піти на такий крок, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначається, що у тестовому етапі візьмуть участь перші школи країни, де навчається багато українських учнів. Обрати пропозицію могла й молодь без українського коріння.

"Таким чином Гессен хоче покращити освітні можливості для молоді з України та запропонувати українським вчителям перспективу. У Гессені навчається близько 20 тисяч студентів з України. Крім того, у школах Гессена працюють понад 300 українських вчителів", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Як заявив міністр освіти Німеччини Армін Шварц, "ми не повинні втомлюватися підтримувати Україну". Він хоче запропонувати українській молоді та вчителям ще сильніші освітні та кар’єрні перспективи – у тому числі для відбудови власної країни – а також надіслати чіткий сигнал солідарності у важкі часи.

У свою чергу міністр федеральних і європейських справ землі Гессен Манфред Пенц прогнозує, що "боротьба за свободу" в Україні буде довгою, тому логічно запропонувати українським учням можливість вивчати в школі, окрім німецької, рідну мову.

"Це знак солідарності з Україною. Але це також внесок у збереження української ідентичності та культури. Тому що ми не хочемо викорінювати українських біженців, ми не хочемо відрізати їх від батьківщини, ми хочемо побудувати міст, щоб вони могли повернутися в Україну", - сказав чиновник.

Українська мова - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що треба говорити людям, які не переходять на українську мову, щоб їх переконати. Українці, які не хочуть розмовляти державною мовою і не намагаються її вивчити, можуть це виправдовувати різними способами або навіть пропагандистськими кліше.

Втім, можна спробувати їх переконати, парируючи їх аргументи і пояснюючи факти. У підсумку, таких людей цілком реально перевести на українську мову.

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