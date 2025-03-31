Якщо зміни, запропоновані МВС країни, будуть ухвалені, то на біженців чекають помітні обмеження.

У Чехії запропонували зміни до правил надання притулку та міграції, які передбачають встановлення суворішого контролю за місцем проживання іноземця.

Як пише видання ČTK, ці зміни, підготовлені ​​Міністерством внутрішніх справ (МВС), вже підтримала правляча коаліція та прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

Відео дня

Як пояснили у МВС, зміни націлені на підвищення безпеки у країні і передбачають посилений моніторинг пересування та проживання шукачів притулку й нелегальних мігрантів.

Також будуть запроваджені обмеження, щоб знизити зловживання з процедурою міжнародного захисту. Зокрема, передбачається, що іноземець не зможе подати заяву з проханням про притулок, якщо отримав ухвалу про видворення із Чехії чи іншої держави Євросоюзу. Розгляд відмови про надання міжнародного захисту та рішення про повернення до країни походження будуть розглядатися однією справою. У разі оскарження суди можуть ухвалювати рішення навіть протягом року.

Крім цього, влада матиме право визначати місце проживання шукачів притулку або залишати їх у закладах тимчасового перебування. При цьому влада також зможе обмежувати соціальні стандарти шукачів притулку в разі проблемної поведінки. Це можуть бути обмеження на отримання безкоштовного медичного обслуговування та деяких матеріальних виплат.

Мігрантам також доведеться проходити новий епідеміологічний контроль. Поліція матиме право використовувати дані з мобільних телефонів мігрантів, щоб ідентифікувати їх.

Організації, які опікуються мігрантами розкритикували такі зміни.

Українські біженці в Чехії

25 березня стало відомо, що у Чехії побоюються масового напливу українських військових після війни, щоб возз'єднатися з родинами. У чеській розвідці заявили, що такий розвиток подій може створити загрозу для безпеки місцевого населення, оскільки у деяких військових можуть бути проблеми з психікою.

Вас також можуть зацікавити новини: