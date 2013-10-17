Латвія обмежить видачу посвідок на проживання в обмін на інвестиції

Законопроекту присвоєно статус терміновості, і в другому, остаточному читанні його планується розглянути 31 жовтня, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інтернет-портал mixnews.lv.

Компромісне рішення передбачає обмеження на видачу ПНП до 700 операцій на рік на суму більш як 150 тисяч євро і ще 100 операцій на рік на суму понад 500 тисяч євро.

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Якщо кількість операцій на суму понад 500 тисяч євро за рік перевищить встановлений ліміт, його можна буде поповнити за рахунок операцій понад 150 тисяч євро. У 2015 і 2016 роках кількість операцій буде скорочено відповідно до 525 і 350, а в 2017 році програма може бути припинена або збережена на рівні 2016 року.

У 2010 році Латвія прийняла поправки до законодавства, згідно з якими посвідку на проживання в країні може одержати будь-який громадянин іншої держави, який купить нерухомість у Ризі або інших великих містах Латвії за 200 тисяч доларів або за 100 тисяч доларів у будь-якому іншому місці Латвії. За три роки такою можливістю скористалися близько 5 тисяч осіб, здебільшого це громадяни РФ та інших країн СНД.

Партія ”Все Латвії”, яка входить до складу уряду, закликала заборонити видачу посвідок на проживання іноземцям, оскільки це призвело до посилення позицій у країні російської мови.