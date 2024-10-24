Українцям дозволять і далі залишатися в Німеччині, але гроші платитимуть не так охоче.

Німеччина може переглянути статус українських біженців, аби зменшити виплати на допомогу їм та стимулювати їх знаходити роботу. Із відповідною пропозицією виступив федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер.

"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", – сказав він в інтерв’ю журналу Wirtschafts Woche.

Лінднер пропонує залишити для українців статус отримувача притулку, але без автоматичного нарахування грошової допомоги на проживання.

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"Українці не повинні проходити процедуру отримання притулку через війну в їхній країні. З іншого боку, вони не повинні одразу отримувати допомогу", – пропонує міністр.

Як зазначає газета Die Welt, біженці з України отримують у Німеччині загальну громадянську допомогу, яка, наприклад, для самотніх людей складає 563 євро на місяць. Окремо нараховується допомога на оплату оренди житла та опалення, а також на медичне обслуговування.

Лінднер хоче кардинально змінити підхід у нарахуванні такої допомоги. На його думку, держава повинна відшкодовувати пільговикам витрати на житло за фіксованою ставкою, а не за фактичними витратами.

"Тоді пільговики можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру і як її опалювати. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро", – каже міністр.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, майже чверть українців не хочуть повертатися додому. Опитування свідчать, що з часом доля таких поступово зростає.

Також ми розповідали, що МЗС Польщі запропонувало Німеччині перестати виплачувати соціальні виплати українським біженцям, щоб у них з'явилася мотивація повернутися додому.

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