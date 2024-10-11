За словами мера, місто більше не може приймати українських біженців, адже для них вже не залишилось місця.

У Німеччині мер міста Бад-Грісбах, що знаходиться у Баварії, відмовився реєструвати нових українських біженців. Зокрема Юрген Фундке доручив своїм підлеглим не реєструвати нових біженців з України, внаслідок чого сталися суперечки з вищою владою. Тепер обидві сторони звинувачують одна одну в незаконних діях, пише BILD.

У виданні розповіли, що на початку вересня приблизно 100 українських біженців поселилися в колишньому готелі Columbia в Бад-Грісбаху, проте пізніше до місцевої адміністрації звернулися ще 30 громадян України, через що мер обурився.

За словами Фундке, місто більше не зможе приймати людей, адже місцеві школи та дитячі садки переповнені.

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Водночас керуючий справами міста Маркус Кляйнман розповів для BILD, що за федеральним законом Бад-Грісбах повинен реєструвати нових біженців.

"Мер Бад-Грісбаха, зі свого боку, вважає, що розподіл біженців у регіоні має бути більш справедливим. У районі Пассау 38 муніципалітетів, і якби кожен із них узяв на себе відповідальність за прийом хоча б 10-15 осіб, це вирішило б проблему. Однак, за словами Фундке, досі жодних рішень не було ухвалено, а в Бад-Грісбаху ситуація стає критичною: місто вже не справляється з навантаженням на соціальні установи", - йдеться у повідомленні видання.

Своєю чергою районна влада називає дії мера незаконними та погрожує вжити заходів проти чиновника. За інформацією місцевої влади, в місті ще є вільні місця для розміщення українських біженців.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині змінили умови виплат для українських біженців. Зокрема реформа передбачає скорочення виплат за відмову від роботи.

Також стало відомо, що в Ірландії українським біженцям більше не будуть надавати безкоштовне житло. Такі зміни почнуть діти з березня 2025 року. Зазначається, що в першу чергу будуть виселяти з державного житла тих українців, які живуть там найдовше.

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