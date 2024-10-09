Еммануель Макрон ще раніше заявляв, що Франція підготує й оснастить бригади чисельністю 4500 осіб.

Українські військові продовжують проходити навчання в різних країнах Європи. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон показав відео тренування однієї з бригад Збройних сил України під назвою "Анна Київська".

За його словами, навчання проходять у східному регіоні Гранд-Ест. На своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter) він написав:

"Я взяв на себе це зобов'язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони будуть використовувати під час місій".

Макрон також додав, що це відбувається завдяки солідарності Франції з Україною - це і є причиною того, що бригада "Анна Київська" буде навчена та оснащена.

Ще на початку червня 2024 року Макрон, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, заявляв, що Франція навчить і оснастить бригаду ЗСУ чисельністю 4500 осіб.

Інші новини про навчання воїнів ЗСУ

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО все ближче до того, щоб відправити військових в Україну для навчання ЗСУ. Українська влада, як повідомляється, звернулася до партнерів по НАТО з проханням підготувати 150 тисяч новобранців ближче до лінії фронту, щоб згодом можна було б провести швидке розгортання.

Крім того, Жорін висловився про навчання 20-річних бійців і заявив, що вони покажуть "крутий результат". Він вважає, що все залежить від мотивації (характеру і внутрішнього настрою).

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