У ЗМІ зазначають, що кратер від падіння безпілотника становить близько 4 м в діаметрі, свідки розповідають, що в момент падіння було чутно сильний вибух.

У Румунії на фермі поблизу кордону з Україною виявили фрагменти, ймовірно, безпілотника. Про це заявили в Міністерстві оборони країни.

"На ділянці сільськогосподарських угідь на острові Велика Браїла були виявлені фрагменти, які, ймовірно, походять від літального апарату (безпілотника)", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Міністерство національної оборони Румунії спільно зі спеціалізованими структурами Системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки проводить розслідування події.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на острів направляли кілька армійських пошукових груп, а жителі заявляли, що чули "дивні звуки".

Також у ЗМІ зазначають, що кратер від падіння безпілотника становить близько 4 м в діаметрі, свідки розповідають, що в момент падіння було чутно сильний вибух.

Також опубліковано відео уламків безпілотника, на яких видно написи російською мовою.

Нещодавно російська ракета залетіла в Польщу

Випадок стався під час атаки Росії на україну 24 березня. Ракета потрапила до польського повітряного простору в районі села Осердув Люблінського воєводства на 39 секунд.

Пояснюючи, чому не збили ракету, у Збройних силах Польщі заявили: польське командування знало, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінщину, повернеться в Україну.

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