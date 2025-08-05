Путін не виявляє жодних ознак готовності до поступок.

Наступний тиждень може стати поворотним моментом у війні між Росією та Україною, оскільки наближається термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом Кремлю для укладення мирної угоди. Хоча, як пише Associated Press, не виключено, що "дедлайн" Трампа може пройти тихо і без наслідків.

Як зазначає видання, поки що обіцянки, погрози та вмовляння Трампа не змогли змінити позицію Кремля, і дипломатичний глухий кут зберігається. Тим часом Україна втрачає дедалі більше територій на лінії фронту, хоча ознак краху її оборони, що насувається, не спостерігається.

При цьому і сам Трамп не впевнений, що санкції спрацюють. Раніше він заявив, що Росія довела, що "досить добре вміє уникати санкцій". Сам же Кремль стверджує, що міжнародні санкції, введені після вторгнення в Україну, мали обмежений вплив.

Відео дня

"Коментарі Трампа, мабуть, сигналізують про те, що він не надто сподівається на те, що санкції змусять Путіна до дії. Вторинні санкції також ускладнюють відносини Вашингтона з Китаєм та Індією, яких звинувачують у фінансуванні військових зусиль Росії за рахунок купівлі її нафти", - пише AP.

При цьому високопоставлені американські чиновники попереджають, що США можуть вийти з конфлікту, якщо мирні переговори не увінчаються успіхом, зазначає видання.

Сам Путін не виявляє жодних ознак готовності до поступок, і дипломатична атмосфера загострюється в міру наближення крайнього терміну, встановленого Трампом.

Так, минулої п'ятниці Путін оголосив про надходження на озброєння нової російської гіперзвукової ракети "Орєшнік". Крім того, один із найближчих соратників Путіна Дмитро Медведєв попередив, що війна в Україні може підштовхнути Росію і США до збройного конфлікту.

"Путін повторював одне й те саме послання впродовж усієї війни: він прийме врегулювання тільки на своїх умовах і буде продовжувати битися доти, доки умови не будуть виконані", - наголошується в статті.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, вже 8 серпня спливає термін дії ультиматуму президента США Дональда Трампа, який він висунув Москві. Якщо Кремль не погодиться на припинення війни, Трамп пообіцяв встановити 100% мита на імпорт з будь-яких країн, які продовжують купувати російську нафту.

При цьому, як зазначають експерти, якщо Трамп хоче припинити війну найближчим часом, ймовірно, знадобляться додаткові санкції. Згідно з нашими останніми дослідженнями, за нинішнього рівня санкцій та інтенсивності бойових дій Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові зусилля протягом щонайменше наступних трьох років.

Вас також можуть зацікавити новини: