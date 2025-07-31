10 днів спливають вже наступного тижня.

У Сполучених Штатах Америки офіційно озвучили останній день ультиматуму, який раніше висунув Російській Федерації президент Дональд Трамп.

Як передає інформаційне агентство Reuters, заява пролунала під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Старший американський дипломат Джон Келлі сказав, що для Києва та Москви настав час укласти угоду про припинення війни:

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру".

Ультиматум Трампа

Як повідомляв УНІАН, днями президент США заявив, що дає Росії 10-12 днів на досягнення домовленості про припинення вогню в Україні - інакше США запровадять жорсткі торговельні мита та вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту.

Відео дня

Варто зазначити, що Трамп скоротив початковий 50‑денний термін через своє глибоке розчарування відсутністю прогресу та реакцією Кремля.

За його словами, він не отримав жодної відповіді від Путіна на попередні вимоги - що він назвав ганебним.

Поки кремлівський правитель мовчить, колишній президент Росії та заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медвєдєв публічно сперечається із автором законопроєкту про американські "драконівські" санкції Ліндсі Гремом та самим Трампом.

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