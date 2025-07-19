Це рішення може коштувати Росії регіонального впливу, прибуткових енергетичних ринків та її місця у світі, вважають аналітики.

Російський лідер Володимир Путін не планує йти на компроміс у війні в Україні, і це руйнує надії на мирну угоду, яка поклала б кінець війні або відновила стосунки Москви із Заходом, пише The Washington Post.

"Аналітики вважають відмову від компромісу стратегічною помилкою, яка обійдеться Росії в колосальну ціну з точки зору міжнародного впливу, ринків для експорту енергоресурсів і глобальних союзників", - зазначає видання.

Як зазначає експерт з Росії Майкл Кіммадж, намір Путіна не допускати Україну до НАТО і вимога визнати за Росією захоплені території - свідчить про те, що його рішучість продовжувати боротьбу не ґрунтується на захисті раціональних безпекових інтересів Росії, а скоріше є "емоційною фіксацією".

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Він додав, що, хоча Путін частково керується побоюваннями з приводу розширення НАТО до кордонів Росії, є також відчуття, що він "мстить" Україні за те, що вона не є слухняною союзною державою, як Білорусь.

"Це глибоко ірраціонально, навіть фанатично, але це одна з багатьох причин, через які я думаю, що Путін просто не може відсторонитися від цієї війни", - каже Кіммадж.

Тим часом, відносини Росії з важливими сусідами, включно з Казахстаном, Вірменією та Азербайджаном, погіршилися. Також до війни Путін пишався своєю здатністю вести переговори з усіма гравцями на Близькому Сході, але відтоді він втратив вплив і союзників.

Війна також призвела до того, що економіка Росії стала сильно залежною від Китаю. У 2021 році, до війни, Росія експортувала 49% своєї нафти і 74% газу в Європу, але з початком війни вона різко скоротила імпорт, і тепер Росія продає більшу частину своєї енергії за зниженими цінами Китаю та Індії.

"Звужені торгові можливості Росії, економіка, значною мірою орієнтована на військове виробництво, і майбутній тягар військових пенсій - все це загрожує довгостроковому процвітанню".

Спочатку Україна, тепер Захід

Нездатність Путіна скористатися поступками Трампа створює умови для війни без кінця і зміцнює давню думку його оточення про те, що США завжди будуть противником Росії, пише WP.

"З більш жорстким тоном Трампа щодо Путіна російські аналітики знову зображують цю війну як центральний елемент месіанської боротьби Росії проти Сполучених Штатів і Заходу", - наголошується в статті.

Водночас, як зазначає історик Стівен Коткін, історично Росія завжди досягала найбільшого процвітання, коли мала глибокі економічні зв'язки із західними сусідами.

"До спроби завоювати її всю Росія мала набагато більший вплив на Україну, ніж сьогодні. Багато в чому через застосування сили позиції Росії в Євразії, зокрема і в регіонах, де вона колись панувала, слабшають", - пише він.

Військові плани Путіна

Як пише Foreign Affairs, незважаючи на виставлений Дональдом Трампом ультиматум, Володимир Путін не має наміру відмовлятися від своїх цілей в Україні і припиняти війну. У гіршому для себе випадку Путін почне примусову мобілізацію в РФ, але продовжить воювати.

Також BILD писав, що у США та їхніх європейських союзників є лише півтора року на підготовку до повномасштабного військового конфлікту з Китаєм і Росією. Дві диктатури, ймовірно, завдадуть скоординованого удару 2027 року.

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