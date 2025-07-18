В німецькому уряді переконані, що Росія нападе на НАТО у 2027 році, командувач військ альянсу в Європі говорить про це публічно.

У США та їхніх європейських союзників, ймовірно, є лише півтора роки на підготовку до повномасштабного військового конфлікту з Китаєм та Росією. Дві диктатури, ймовірно, завдадуть скоординованого удару у 2027 році, пише Bild із посиланням на командувача військ США в Європі та головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Грінкевича.

На думку американського генерала, якщо правитель Китаю Сі Цзіньпін справді вирішить напасти на Тайвань, він, ймовірно, узгодить свої дії з російським диктатором Володимиром Путіним. Це відкриє двері військовому конфлікту глобального масштабу.

"Для мене це означає, що обидві речі можуть статися одночасно", – сказав генерал Гринкевич.

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За його словами, насувається подвійний удар з боку Китаю та Росії, і саме 2027 рік "потенційно може стати роком кризи".

Американський генерал наголосив, що нинішня ситуація залишає союзникам мало часу на підготовку – усього близько 18 місяців.

"Нам знадобиться кожна одиниця обладнання, кожен елемент техніки та кожен боєприпас, який ми можемо отримати, щоб бути готовими", – сказав Гринкевич.

За даними Bild, схожі побоювання щодо неминучого нападу Росії на невелику державу НАТО сьогодні поширені в німецьких урядових колах. Причина полягає в тому, що Росія бачить повну неготовність країн Європи до серйозного військового конфлікту у найближчі роки.

"Відповідно, навіть члени уряду [Німеччини] очікують російської військової провокації вже у 2027 році", – пише Bild із посиланням на свої джерела.

Загроза Третьої світової війни

Як писав УНІАН, військове та політичне керівництво США із серйозним занепокоєнням очікує, що Китай може атакувати Тайвань у найближчі роки. Так, головнокомандувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро попередив, що Китай може почати війну вже у 2027 році.

При цьому Пентагон вже веде переговори із Японією та Австралією щодо того, яку роль вони візьмуть на себе під час цієї війни.

Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте попередив, що в разі нападу на Тайвань Сі Цзіньпін змусить свого васала Путіна скувати європейські армії вдома військовою провокацією в самій Європі.

Однією з найбільш вразливих країн для подібних провокацій вважають Естонію – найменшу з трьох балтійських країн, де є значна російська меншина.

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