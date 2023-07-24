У компанії зовсім не проти, щоб її співробітники воювали проти України.

Скандальна компанія Unilever, яка визнана спонсором тероризму, заявила, що дозволить відправляти російських співробітників в Україну, якщо вони будуть призвані. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, у гіганта споживчих товарів в Росії близько 3000 співробітників.

У команії є політика, спрямована на благополуччя і безпеку своїх працівників, проте в листі передвиборній групі B4Ukraine говориться, що вона дотримуватиметься російського закону про військову повинність.

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Unilever заявила, що "категорично засуджує війну в Україні як жорстоку і безглузду акцію російської держави". Тим не менш, британська фірма заявила, що їй "відомо про закон, який вимагає, щоб будь-яка компанія, що працює в Росії, дозволяла призов співробітників на військову службу в разі їх призову".

"Ми завжди дотримуємося всіх законів країн, в яких ми працюємо", - написав Реджинальдо Еккліссато, директор з комерційних операцій і ланцюжку поставок Unilever.

Відомо, що компанія не платитиме зарплату тим, кого мобілізували. В Unilever також відмовилися повідомити, чи був уже призваний хтось із російських співробітників.

Unilever - міжнародний спонсор війни

Нагадаємо, що корпорація Unilever продовжує працювати в Росії і платити значні податки в Російський держбюджет. За даними ВВС, тільки в 2022 році вона виплатила Росії 3,8 млрд рублів у вигляді податків.

У зв'язку з цим Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Велика частина її бізнесу в Росії-це засоби особистої гігієни. Їй належать понад 400 брендів, зокрема, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста лінія та інші.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія пообіцяла призупинити весь імпорт і експорт своєї продукції в РФ і з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Однак пізніше Unilever заявив, що це "не так просто".

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