Словаччина бачить у відбудові України "ласий" шматок для власного бізнесу.

Чинний уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, відомого своїми антиукраїнськими висловлюваннями, вбачає у майбутній відбудові України вигоду для основних "гравців" словацького бізнесу.

У новій урядовій програмі Словаччина розглядає Україну як бізнес-можливість для розвитку держави та її східних регіонів, зазначає Euractiv.

Попри те, що там закладені деякі норми, які підтверджують намір Словаччини блокувати кілька критичних для ЄС реформ (до прикладу, у сфері міграції чи зовнішньої політики), уряд Фіцо готує план конкретних ініціатив щодо того, як залучити свої компанії до "відбудови" України за рахунок фінансування Євросоюзу.

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Зокрема, в одній зі своїх жовтневих заяв Фіцо казав, що дасть згоду на виділення фінансової допомоги Україні, якщо отримає гарантії, що частину грошей буде залучена для підтримки словацьких компаній (залучених до відбудови), а також для відновлення прикордонної інфраструктури між Словаччиною та Україною.

Наразі уряд Словаччини вже розробляє відповідну "дорожну карту", акцентує ЗМІ.

Словаччина блокуватиме санкції проти ядерного палива РФ

18 листопада очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар озвучив "маніпуляцію", до якої збирається вдатися уряд в рамках затвердження 12-го пакету антиросійських санкцій з боку ЄС. Він заявив, що Словаччина проголосує за нього лише в разі, якщо ЄС виключить звідти пункт про блокування імпорту та експорту російського ядерного палива.

Чиновник заявив, що Росія - єдиний постачальник відповідного ресурсу для Словаччини, тому вона не погодиться підтримати цю санкцію.

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