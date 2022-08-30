Сьогодні до міністрів оборони країн-членів Євросоюзу звернувся їхній український колега Олексій Резніков, який розповів про потреби українських військових з метою проходження підготовки на середньо- і довгострокову перспективу.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі працюють над визначенням параметрів для майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на прес-конференції у Празі після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів оборони країн-членів Євросоюзу.

Високий представник ЄС відзначив важливість відновлення українські сили, і зокрема, навчання солдатів та підготовки кадрів для військових структур. Боррель сказав про існування багатьох ініціатив з підготовки особового складу, які перебувають на стадії розробки. Але потреби величезні, підкреслив він.

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"І я можу сказати, що усі країни-члени чітко погодились щодо цього і стосовно започаткування необхідної роботи з визначення параметрів для місії воєнної допомоги Євросоюзу для України", - наголосив Боррель.

Він зазначив, що Рада ЄС на неформальних засіданнях не ухвалює офіційних рішень, але сьогодні було вирішено розпочати підготовчу роботу, яка передбачатиме підтримання контакту з українською стороною з одного боку, і визначення правових і оперативних параметрів з іншого, аби сформулювати "концепцію кризового менеджменту", що може у підсумку допомогти ухвалити рішення стосовно місії.

При цьому, сьогодні в режимі відеоконференції до міністрів оборони країн-членів Євросоюзу звернувся їхній український колега Олексій Резніков, який розповів про перелік потреб українських військових різного рівня з метою проходження підготовки на середньо- і довгострокову перспективу.

Боррель зазначив, що ще до війни були пропозиції щодо організації надання вищої освіти для військових.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня у Великій Британії розпочали навчання близько 10 тисяч мобілізованих українських військових, їх навчають 1050 британських військових інструкторів.

Про свій намір відправити інструкторів до Великої Британії для тренування українських військових повідомляли Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та інші країни.

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