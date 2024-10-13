'Уявляю найгірше і приймаю це': Навальний передбачив свою смерть у колонії

Про це він писав ще весною 2022 року.

Уривки з мемуарів покійного російського опозиціонера Олексія Навального, опубліковані журналом New Yorker, показують, що він передбачив свою смерть у в'язниці. Ці фрагменти, опубліковані напередодні виходу книги "Патріот".

Навальний, найвідоміший критик Володимира Путіна та борець з корупцією в Росії, помер у лютому в арктичній в’язниці, відбуваючи 19-річний термін за кількома звинуваченнями. Він був ув'язнений після повернення до Росії у 2021 році після отруєння, за яке він звинувачував Кремль. Російська влада відкидає ці звинувачення.

Видавець назвав книгу "Патріот" "останнім листом до світу". Навальний працював над книгою після отруєння та продовжував писати її у в’язниці. Навальний у мемуарах описує свої стратегії виживання.

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"Я уявляю найгірше, що може статися, і приймаю це... Я проведу решту життя у в'язниці і помру тут", — написав він 22 березня 2022 року. Він змирився з думкою, що "не буде з ким прощатися", і що всі сімейні свята будуть відзначатися без нього.

Попри це, Навальний продовжував свою боротьбу проти корупції: "Мій підхід до ситуації - це не пасивне споглядання. Звідси я роблю все, щоб зупинити авторитаризм", - написав він того ж дня.

В одному з останніх уривків, датованому 17 січня 2024 року, він відповідає на питання, чому повернувся до Росії: "Я не хочу відмовлятися від своєї країни або зраджувати її. Якщо ваші переконання щось означають, ви повинні бути готові відстоювати їх і йти на жертви, якщо це необхідно".

Навальний також зберігав почуття гумору. Він розповідав, як жартував з адвокатами щодо прогнозів тривалості свого нового терміну: "Ольга прогнозувала 11-15 років, Вадим припускав 12 років і 6 місяців. Я поставив на 7-8 років і виграв". Він також іронізував щодо сидіння годинами "на дерев’яній лавці під портретом Путіна" як частини дисциплінарних заходів.

Юлія Навальна, вдова опозиціонера, у квітневій заяві підкреслила, що книга є не лише спогадом про життя її чоловіка, а й символом його "непохитної відданості боротьбі з диктатурою". Вона зазначила, що розповсюдження цієї історії "надихне інших відстоювати те, що є правильним". Мемуари вже перекладені на 11 мов, і планується їх видання російською мовою.

Смерть Навального - актуальне

Нагадаємо, раніше видання The Insider повідомило, що російська влада намагалася приховати, що перед смертю в Олексія Навального були болі в животі, блювота і судоми.

Зазначалося, що офіційні документи було відредаговано, зокрема, "влада цілеспрямовано прибрала згадки симптомів, які не вкладалися в офіційну версію".

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