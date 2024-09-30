Журналісти дізналися, що тюремна влада змінила документи, щоб приховати деталі передсмертного стану опозиціонера.

Російська влада намагалася приховати, що перед смертю в опозиційного політика Олексія Навального були болі в животі, блювота і судоми.

Видання The Insider отримало доступ до паперів, пов'язаних зі смертю політика, і стверджує, що офіційні документи відредагували, зокрема, "влада цілеспрямовано прибрала згадки симптомів, що не вкладалися в офіційну версію".

Журналісти зазначили, що у двох версіях постанови про відмову в порушенні кримінальної справи йдеться про те, що Навальний "відчув різке погіршення стану здоров'я" та повідомив про це черговому, який вивів його з прогулянкового двору в єдине приміщення камерного типу. Потім у первісній версії зазначено:

Відео дня

Засуджений Навальний О.О. ліг на підлогу, після чого почав висловлювати скарги на різкий біль у ділянці живота, у нього почалося рефлекторне виверження вмісту шлунку, проявилися судоми, і він втратив свідомість, про що негайно було повідомлено медичним працівникам виправної установи.

У відредагованій версії згадки про біль у животі, блювоту і судоми немає.

Там написано так: стан засудженого Навального О. О. різко погіршився, про що негайно було повідомлено начальнику філії "Медична частина Nº7" ФКУЗ МСЧ-11 ФСВП Росії Лисюку О.В., який після прибуття ухвалив рішення про поміщення засудженого Навального О. О. в медичну частину, а також виклик бригади швидкої медичної допомоги.

Видання зазначило, що "зразки блювотних мас" фігурують в описі "вилучених об'єктів". Як зазначено в документі, їх віддали на експертизу, хоча офіційно "не повідомлялося ні про експертизу, ні про блювоту". Водночас у підсумковому документі, виданому дружині політика Юлії Навальній, про блювотні маси згадувалося: там було зазначено, що після огляду трупа "проведено змиви з поверхонь верхніх кінцівок, носових і вушних ходів, вилучено нігтьові пластини, блювотні маси".

Реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння "Новачком" у 2020 році, висловив думку, що "навряд чи такі симптоми можна пояснити чимось окрім отруєння", і припустив, що "це могла бути, наприклад, фосфороорганічна речовина".

Смерть Навального

Російський політик помер 16 лютого. Тюремна служба повідомила, що він упав без свідомості після прогулянки у дворі колонії, де він відбував покарання. Прибулі медики намагалися привести його до тями, але їм це не вдалося.

Вас також можуть зацікавити новини: