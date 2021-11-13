Жодна з терористичних груп поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

Під час п’ятничної молитви у мечеті в районі Спін Гар провінції Нангархар, що на півночі Афганістану, стався вибух. Щонайменше троє людей загинули, а 15 отримали травми.

Про це повідомляє AJ.

Один зі свідків, чий дядько був поранений внаслідок нападу, повідомив редакції, що бачив щонайменше 15 поранених тіл, в тому числі імама, що вів молитву. За його словами, вибух стався неподалік від місця, де у переповненій мечеті стояв імам.

Водночас TOLO News пише про 17 підтверджених поранених, точна кількість загиблих встановлюється.

Читайте такожІрак закрив консульства Білорусі та заборонив прямі авіарейси до МінськаОфіційний представник уряду провінції Карі Ханіф заявив, що причиною вибуху була закладена всередині будівлі бомба.

Відомо, що вибух стався близько 13:30 за місцевим часом.

За словами місцевого активіста Валлі Мохаммеда, вибухівку, імовірно, підклали у гучномовець. Коли ввімкнули динамік, щоби закликати до молитви, пристрій вибухнув.

Жодна з терористичних груп поки не взяла на себе відповідальність за теракт.

"Ісламська держава" у серпні взяла на себе відповідальність за серію кривавих нападів в Афганістані після приходу до влади терористичної групи "Талібан".

"ІД", утворена у провінції Нангархар, особливо націлена на мечеті хазарейської громади.

ООН неодноразово попереджала, що Афганістан перебуває на межі найсерйознішої в світі гуманітарної кризи, коли понад половина країна зіштовхується з гострим дефіцитом продовольства.

Очікується, що до кінця 2021 року близько 3,2 млн дітей в країні будуть страждати через гостре недоїдання.

Автор: Яна Ставська