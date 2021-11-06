Уряд Німеччини прагне поліпшити комунікацію з ісламістами, які прийшли до влади в Афганістані в середині серпня.

Офіційний Берлін планує налагодити контакт з членами руху "Талібан". Це завдання виконуватиме німецький дипломат Маркус Потцель, який незабаром відправиться до Афганістану.

Посол Німеччини повинен поїхати в Афганістан, це частина "реорганізації відносин" Берліна з талібами. Потцель прибуде в країну в найближчі тижні.

Згідно з інформацією видання Welt am Sonntag, федеральний уряд Німеччини розглядає налагодження контактів з "Талібаном" як можливість розширити гуманітарну діяльність в Афганістані і протидіяти потоку біженців з цієї країни.

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Видання зазначає, що уряд Німеччини прагне поліпшити комунікацію з ісламістами, які прийшли до влади в Кабулі в середині серпня.

Берлін сподівається, що німецькі дипломати зможуть повернутися до роботи в Афганістані, але спочатку це повинні бути тільки одноденні поїздки.

Німеччина також розглядає можливість визнання паспортів, виданих ісламським еміратом Афганістан, як називає себе уряд талібів. Це може сприяти виїзду афганців з країни.

У той же час федеральний генеральний прокурор Німеччини вивчає, якою мірою члени "Талібану" можуть бути звинувачені в терористичній діяльності на тлі того, що вони тепер вважаються державною владою Афганістану, передає Українська правда.

Захоплення влади в Афганістані талібами

Таліби захопили Кабул і оголосили про контроль над усією територією Афганістану 15 серпня. Колишній президент країни Ашраф Гані покинув Афганістан того ж дня.

30 серпня США вивели війська з країни, після чого "Талібан" оголосив про повну незалежність Афганістану.

В ході виведення американських військ і евакуації мирних громадян загинули 13 американських військовослужбовців в результаті підриву смертника біля аеропорту Кабула.

30 вересня начальник Генштабу США Марк Міллі назвав причини поразки американської армії в Афганістані. Міллі висловив думку, що США прийняли серію невірних стратегічних рішень, які в сукупності призвели до невдачі всієї військової операції в Афганістані.

Автор: Ірина Погоріла